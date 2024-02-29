إياتا تحقق رقم قياسي في سلامة رحلات الطيران التجاري

(MENAFN
) أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إنجازاً هاماً يوم الأربعاء الموافق 28 شباط، موضحاً أن السنة السابقة شهدت مستوى غير مسبوق من السلامة في رحلات الطيران التجاري، على الرغم من الزيادة الكبيرة في رحلات الركاب, ووفقاً لتقرير إياتا السنوي، كان عام 2023 أآمن عام في التاريخ، حيث وقعت حادثة واحدة فقط مأساوية تشمل رحلة محلية للناقلة النيبالية "ييتي"، مما أدى إلى فقدان 72 حياة.
كما أشار التقرير إلى أنه من بين 29 حادثاً مسجلاً في عام 2023، لم يؤدي أي منها إلى وفيات أو تدمير الطائرة, وهذا تحسن ملحوظ عن العام السابق، الذي شهد 42 حادثاً، بما في ذلك خمس حوادث مميتة أودت بحياة 158 شخصاً، مما يبرز التقدم الكبير الذي تم في معايير سلامة الطيران.
كذلك يعرف إياتا الحوادث غير الكارثية كتلك التي تتسبب في أضرار تتجاوز مليون دولار أو 10 في المئة من قيمة الطائرة, ومع ذلك، من المهم التوضيح أن بيانات إياتا تشير بشكل خاص إلى رحلات الطيران التجاري ولا تشمل الرحلات العسكرية أو الخاصة أو الصيانة أو التدريب.
في حين شدد الاتحاد على أن عام 2023 كان محطة تاريخية، حيث سجلت أدنى معدلات المخاطرة بالوفاة والحوادث في صناعة الطيران على الإطلاق, ولافت للانتباه، كشف إياتا عن إحصاء مذهل يشير إلى أنه في المتوسط، سيستغرق أكثر من 103,000 عام لشخص ما ليتورط في حادث مميت يومياً، مما يبرز المعايير الاستثنائية للسلامة التي تم تحقيقها في رحلات الطيران التجاري.
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