الأمم المتحدة تحذر من أزمة الديون المستمرة في إفريقيا في ظل الصعوبات الاقتصادية المستمرة

(MENAFN
) خلال مؤتمر في فيكتوريا فولز، قدم ممثل عن الأمم المتحدة رسالة جادة بشأن الوضع الاقتصادي في إفريقيا، مركزاً بشكل خاص على زيادة مستويات الديون العامة. أبرز آدم الحريكة، مدير الاقتصاديات الكبرى والحكومية في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التوقعات المقلقة التي تشير إلى أن مستويات الديون العامة في إفريقيا ستظل مرتفعة، تتجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 طوال عامي 2024 و2025. تأتي هذه الإعلانات في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأفريقية خطر الانزلاق إلى أزمة ديون، مع محاولتها الصعبة لتحقيق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالقروض.
كشفت كلمة الحريكة عن جديّة المشكلة، حيث أشار إلى أن ثماني دول أفريقية بالفعل تعاني من أزمة ديون، بينما تتراوح أزمات مالية مماثلة في 13 دولة أخرى على حافة الوقوع. عدة عوامل، بما في ذلك الأثر المستمر لجائحة كوفيد-19 وتصاعد النزاع في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قد أسوأت الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء إفريقيا، مما ترك الحكومات مشغولة بصعوبات مالية ودين عام ضخم.
شدد الحريكة على مدى حجم عبء الديون في إفريقيا، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت إلى 62.5 في المئة بحلول نهاية عام 2022، مضاعفة من العقد السابق. وتشير التوقعات إلى زيادة متوقعة بنسبة 10 نقاط مئوية إضافية خلال الخمس سنوات القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بسرعة لتغيير مسار إفريقيا المالي.
شدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تعمل الدول الأفريقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة أزمة الديون القادمة، مؤكداً على أهمية الجهود المشتركة لتخفيف الضغط المالي على القارة. بالإضافة إلى ذلك، عبر الحريكة عن قلقه إزاء التزايد في عجز الميزانية المالية في إفريقيا، الذي بلغ 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، مع توقعات بارتفاعه إلى خمسة في المئة في عام 2024. تلك الإحصائيات المقلقة تؤكد على ضرورة التدابير المنسقة بسرعة لتخفيف عبء الديون المتصاعد في إفريقيا وحماية استقرارها الاقتصادي.
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