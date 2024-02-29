أوكرانيا تؤكد أهمية استمرارية المساعدات المالية الدولية في ظل الحرب

(MENAFN
) في بيان صادر يوم الأربعاء الموافق 28 شباط، أكد وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، أهمية استمرار المساعدة المالية الأجنبية، حيث قدر الحاجة إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار شهرياً طوال عام 2024, وشدد مارتشينكو على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في أوكرانيا خلال الصراع المستمر مع روسيا قد اعتمد بشكل كبير على دعم الحلفاء الدوليين بشكل ثابت، مؤكداً على الدور الحاسم للدعم المالي المستمر.
كما أكد مارتشينكو على ضرورة الحفاظ على تدفق ثابت من التمويل الخارجي، مشيراً إلى أن أي تأخير في الحصول على مثل هذه المساعدة يمكن أن يعرض استقرار ومرونة اقتصاد أوكرانيا للخطر في ظل الصراع المستمر, وشدد على ضرورة الوضع العاجل، مشيراً إلى أن الاحتياجات المالية المتوقعة شهرياً لعام 2024 من المتوقع أن تظل مهمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
كذلك كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعاد التأكيد على ضرورة الوضع المالي العاجل لأوكرانيا، حيث ناشد مباشرة الكونغرس الأمريكي للحصول على مساعدات إضافية في مقابلة, وأكد زيلينسكي على أهمية هذه المساعدات التي تنقذ الأرواح، محذراً من عواقب وخيمة على المواطنين الأوكرانيين إذا تمت إمساكها, ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النداءات، تم عرقلة موافقة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار من قبل أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، مما يشير إلى التحديات المحتملة في تأمين الدعم اللازم لأوكرانيا في ظل الأولويات المتنافسة.
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