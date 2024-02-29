طيران الإمارات تستأنف خدمتها إلى بنوم بنه برحلة يومية عبر سنغافورة

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها استئناف خدمتها اليومية إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه اعتباراً من 1 مايو المقبل عبر سنغافورة، ما يعزز رحلات ربط الناقلة من/ إلى دبي في منطقة جنوب شرق آسيا، ويصل بين مركزين للتجارة والترفيه في المنطقة.

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "استئناف خدمتنا اليومية إلى بنوم بنه، يجسّد التزامنا بتعزيز شبكة وجهاتنا في منطقة جنوب شرق آسيا، في إطار مساعينا المتواصلة لإتاحة مزيد من الفرص أمام العملاء لاستكشاف وجهات متنوعة وثرية ثقافياً، وأيضاً مساعدة الشركات والمصدّرين لتعزيز الروابط التجارية، وأود أن أشكر السلطات في كمبوديا وسنغافورة على دعمهما إطلاق هذا المسار الجديد، ونتطلع إلى تقديم وجهة جديدة نابضة بالحياة لعملائنا".

وسوف تخدم طيران الإمارات هذه الرحلة بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث، وستقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 348" من دبي في الساعة 2:30 فجراً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 2:05 بعد الظهر، ثم تواصل الطائرة رحلتها من سنغافورة في الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى بنوم بنه في الساعة 4:35 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 349" فسوف تغادر بنوم بنه في الساعة 8:50 مساءً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 11:50 ليلاً. ومن ثم ستقلع من سنغافورة في الساعة 1:40 من صباح اليوم التالي لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسنغافورة وبنوم بنه).

وتتميز مواعيد الرحلات إلى بنوم بنه والمرتبطة بسنغافورة بتوقيت مناسب يوفر فرصاً مثالية وفعّالة لرحلات المتابعة من وإلى العديد من الوجهات الرئيسية في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة. ومع إضافة هذا المسار الجديد، فسوف تخدم طيران الإمارات سنغافورة بأربع رحلات يومياً اعتباراً من 1 مايو.

وتوفر "الإمارات للشحن الجوي" أيضاً سعة شحن على طائرة البوينغ 777-300ER تزيد على 300 طن أسبوعياً من وإلى بنوم بنه، ما يفتح المجال أمام الصادرات الرئيسية من بنوم بنه مثل المنسوجات والأدوية وغيرها من السلع عالية القيمة.

وستوفر الخدمة الجديدة 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال يتحول إلى سريرٍ مستوى تماماً، و310 مقاعد في الدرجة السياحية. كما سيستمتع العملاء أيضاً بخدمات الناقلة الحائزة جوائز ومنتجاتها الرائدة عبر جميع الدرجات، مع أطباق مستوحاة إقليمياً ومشروبات مجانية إلى جانب نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يتيح الوصول إلى 6500 قناة من المحتوى الترفيهي حسب الطلب ويعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد بأكثر من 40 لغة.





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