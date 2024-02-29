الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، ولا يطرأ نغير على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى

نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد: يكون الجو غائماَ الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح

غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



