الكشف عن العقبة الأساسية في مفاوضات الهدنة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشفت حركة حماس أن العقبة الأساسية في المفاوضات المتعلقة بالهدنة في غزة تتمثل في "ملف عودة النازحين إلى مناطق غزة وشمالها". وهو ما أشار إليه إعلام عبري بوصفه "الأكثر إشكالية من ملف الأسرى".

ونقلت وكالة أنباء أنباء العالم العربي (AWP) عن مصدر من الحركة طلب عدم كشف هويته أن الحوارات تجري "بوتيرة متسارعة" إلا أن ملف عودة النازحين يبقى العقبة الأساسية.

وأشار إلى أن الحركة تريد بنداً واضحاً يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي عقب انتهاء المرحلة الأولى من التهدئة وفق ما طرح في إطار باريس 1، وباريس 2.

وكانت الوكالة نقلت عن المسؤول الإعلامي لحركة حماس وليد الكيلاني أن هناك "اتفاقاً أولياً" بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات، إلا أن مسألة "عودة النازحين" بحاجة لمزيد من المباحثات.

كذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة "ما تزال من القضايا العالقة".

وأضافت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، أن الوفد الإسرائيلي المكون من ممثلين عن جهازي الموساد والأمن العام (شاباك) والجيش، سيعود من الدوحة اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع، مساء اليوم، لبحث التطورات التي سيطرحها أمامه وفد التفاوض.

وبحسب القناة، فإن "الوسطاء" نقلوا خلال الأيام الأخيرة "رسائل مشجعة"، إلى إسرائيل، مفادها أنهم يقدرون بأنه ستكون هناك صفقة قبل حلول شهر رمضان. حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأوضحت: "حتى الآن ليس هناك حل لهذه المسألة الأكثر أهمية في المفاوضات، حيث ترفض إسرائيل القبول بشروط حماس حول شمال القطاع، وهو أمر أكثر إشكالية من السجناء (الأسرى) التي تريد حماس إطلاق سراحهم في إطار الصفقة".

ونقلت القناة، عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن وفد تل أبيب لا يزال ينتظر رد حماس، وسوف يعود إلى إسرائيل الخميس، مع المزيد من التفاصيل التي يمكن من خلالها اتخاذ القرار.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أشارت إلى أن إسرائيل وافقت خلال مفاوضات باريس على السماح بعودة تدريجية للسكان إلى شمال غزة، للنساء والرجال الذين ليسوا في سن التجنيد، فيما تشترط "حماس" عودة غير مشروطة لجميع سكان الشمال.



