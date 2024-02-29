إصابة شاب.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد أمين الطيطي (15 عاماً) ووالده، فيما اعتقلت الأسير المحرر محمد زماعرة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة حلحول.
وفي بيت لحم، اعتقلت الشاب محمد أشرف عبيات (21 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في قرية بيت تعمر.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح محمد حسونة (30عاماً) بعد إصابته بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الجلزون.
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