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إصابة شاب.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

2/29/2024 2:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد أمين الطيطي (15 عاماً) ووالده، فيما اعتقلت الأسير المحرر محمد زماعرة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة حلحول.

وفي بيت لحم، اعتقلت الشاب محمد أشرف عبيات (21 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في قرية بيت تعمر.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح محمد حسونة (30عاماً) بعد إصابته بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الجلزون.

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