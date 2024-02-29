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85-50 قرشاً سعر الموز البلدي بالسوق المركزي

2/29/2024 2:09:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الموز البلدي الواردة إلى ساحات السوق المركزي اليوم 86.832 طن، بأسعار تتراوح بين 50 و 85 قرشاً للكيلو.


وفيما يتعلق بالموز المستورد، فقد وصلت كميات الموز من لبنان ومصر إلى حوالي 24 طنا بسعر دينار للكيلو، فيما وصلت كميات الموز الأجنبي المستورد من الإكوادور إلى حوالي 69 طنا، وتراوحت الأسعار بين دينار ودينار وخمسة قروش للكيلو.


وبشكل عام، بلغت الكميات الإجمالية من الفاكهة التي وصلت إلى ساحات السوق اليوم 653.572 طنا .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الفاكهة والخضار بالسوق المركزي الخميس :





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