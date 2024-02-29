الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج أقل من العام الماضي وتحديد سقوف سعرية في حال ارتفاعها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن أسعار الدجاج في السوق تعتبر أقل من العام الماضي في مثل هذا الوقت وإن حدثت بعض الارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال البرماوي اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة ترصد أسعار 90 سلعة أساسية بشكل دوري بما فيها أسعار الدجاج، لافتا إلى أنه في حال كانت الأسعار مبالغ بها فإن الوزارة ستلجأ لتحديد سقوفاً سعرية.



وأضاف أن الوزارة لجأت لتحديد السقوف السعرية العام الماضي عندما وجت وجود مبالغة في أسعار الدجاج وتم استمرار العمل بها حتى عادت الأسعار إلى أسعارها العادلة.



وأشار البرماوي إلى أن أسعار الدجاج حاليا أقل مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، مشددا على أن الوزارة ستتدخل لضبط أي سلعة أساسية بما فيها الدجاج.



بدوره أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة المهندس خليل عمرو تعليق تصدير بيض التفريخ حتى 11 آذار المقبل لضمان توفر كميات تغطي الاستهلاك المحلي من الدجاج خلال شهر رمضان.



وقال عمرو اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة لاحظت في منتصف كانون الأول الماضي نقص الكميات وارتفاع الأسعار وهو ما دفعها لتعليق التصدير لتوفير كميات كبيرة من الدجاج والبيض.



وتوقع توفير نحو 25 مليون طير بارتفاع نحو 4 ملايين طير عن الاستهلاك المحلي من أجل شهر رمضان المبارك، في حين يتوقع إنتاج 31 ألف طن من الدجاج.



وأضاف العمرو أن إجراءات الوزارة كانت استباقية لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك خلال رمضان، لافتا إلى أن دورة التربية للدجاج في الشركات الكبرى هي 32 يوما، في حين تتراوح دورة التربية عند المزارعين بين 38-40 يوما.



وبيّن أن أسعار الدجاج تخضع لمعادلة شفافة بناءً على كمية العرض والطلب، وأن تهافت المواطنين على شراء الدجاج قد يرفع أسعاره، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد لدجاج النتافات بين 1.5-1.6 دينارا.



وأشار العمرو إلى ارتفاع بعض المواد التي تدخل ضمن مدخلات الإنتاج بما فيها الأعلاف مع بداية أزمة باب المندب، وعليه قررت الوزارة السماح باستيراد تلك المواد من أي بلد في العالم وليس من بلد المنشأ.