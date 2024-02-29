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وزير الطاقة السعودي: كسبنا الرهان في كل الأزمات ومستمرون بإنتاج النفط والغاز

2/29/2024 2:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية لا تترك فرصة للشك والريبة، فكلّ الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي مرّت بالعالم خلال العقود الماضية أثبتت أن السعودية كسبت الرهان الأول للعالم.
وقال بن سلمان: "نحن لا نبني خططنا على الأوهام والأمنيات، بل على الواقع والدراسات العلمية والخبرات المتراكمة".
وأضاف: "ما زلنا نعمل وسنستمر في استغلال ثرواتنا الطبيعية من النفط والغاز جنبًا إلى جنب، مع تطوير مصادر الطاقة النظيفة، كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنظيف، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة".
وأشار إلى أن النمو الذي يشهده العالم سيتطلب تطوير الإمداد وزيادته من جميع مصادر الطاقة الأولية، بما فيها المواد الهيدروكربونية، مع مراعاة تطبيق التقنيات اللازمة لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المواد الهيدروكربونية.













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