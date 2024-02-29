وزير الطاقة السعودي: كسبنا الرهان في كل الأزمات ومستمرون بإنتاج النفط والغاز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية لا تترك فرصة للشك والريبة، فكلّ الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي مرّت بالعالم خلال العقود الماضية أثبتت أن السعودية كسبت الرهان الأول للعالم.
وقال بن سلمان: "نحن لا نبني خططنا على الأوهام والأمنيات، بل على الواقع والدراسات العلمية والخبرات المتراكمة".
وأضاف: "ما زلنا نعمل وسنستمر في استغلال ثرواتنا الطبيعية من النفط والغاز جنبًا إلى جنب، مع تطوير مصادر الطاقة النظيفة، كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنظيف، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة".
وأشار إلى أن النمو الذي يشهده العالم سيتطلب تطوير الإمداد وزيادته من جميع مصادر الطاقة الأولية، بما فيها المواد الهيدروكربونية، مع مراعاة تطبيق التقنيات اللازمة لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المواد الهيدروكربونية.
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