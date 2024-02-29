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الإذاعة الإسرائيلية: طرد 9 جنود من لواء غيفعاتي بغزة

2/29/2024 2:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية بطرد 9 جنود من لواء غيفعاتي وإخراجهم من غزة "بذريعة رفضهم الأوامر".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كشفت سابقا أن عددا من جنود قوات الاحتياط رفضوا الامتثال للخدمة العسكرية والمشاركة في القتال داخل قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة أنه تم استدعاء قوات من الاحتياط بعد بدء الحرب في غزة، للمشاركة في تشكيل كتيبة عسكرية جديدة مهمتها الدفاع عن بلدات غلاف غزة ومستوطنات في الضفة الغربية.













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