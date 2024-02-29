الإذاعة الإسرائيلية: طرد 9 جنود من لواء غيفعاتي بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية بطرد 9 جنود من لواء غيفعاتي وإخراجهم من غزة "بذريعة رفضهم الأوامر".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كشفت سابقا أن عددا من جنود قوات الاحتياط رفضوا الامتثال للخدمة العسكرية والمشاركة في القتال داخل قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة أنه تم استدعاء قوات من الاحتياط بعد بدء الحرب في غزة، للمشاركة في تشكيل كتيبة عسكرية جديدة مهمتها الدفاع عن بلدات غلاف غزة ومستوطنات في الضفة الغربية.
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