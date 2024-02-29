كندا تنضم لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت كندا أنها ستنضم الأسبوع المقبل إلى بريطانيا وفرنسا وهولندا والأردن ومصر في تمويل وتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.



وأفادت المصادر بأنه يتم البحث عن الخيار الأفضل للإنزال، مستبعدة خيار استخدام طائرات القوات المسلحة الكندية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه البيت الأبيض أيضا القيام بنفس الخطوة وسط تعقيدات في نقل المساعدات عن طريق البر.



وخلال الأسبوع الجاري، تم تنظيم عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية فوق غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والمصرية والإماراتية والفرنسية، استهدفت بشكل رئيسي المناطق على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب.



وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لجهود إيصال المساعدات إلى غزة سواء جوا أم برا، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة.



روسيا اليوم