طبيب البيت الأبيض يؤكد أهلية بايدن العقلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد طبيب البيت الأبيض بعد فحص عام أجري للرئيس جو بايدن أنه مؤهل عقليا لمواصلة مهامه، ولم تسجل لديه أي اضطرابات صحية.وكتب الدكتور كيفن أوكونور في مذكرة: "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الجسدي لهذا العام عن أي مخاوف جديدة. إنه لا يزال مؤهلا لأداء بواجباته وينفذ جميع مسؤولياته على أكمل وجه دون أي إعفاءات أو تسهيلات".



ووصف بايدن بأنه "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشط وقوي يبلغ من العمر 81 عاما، ويظل لائقا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح"، مؤكدا أن "صحة الرئيس لم تتغير بشكل كبير منذ آخر فحص جسدي له في فبراير 2023".



وقال أن بايدن أشار إلى أنه يشعر بعدم الراحة المتزايد في وركه الأيسر، وكشف الفحص عن "تغيرات خفيفة في التهاب المفاصل"، مبينا أن "الفحص العصبي المفصل أظهر عدم وجود نتائج تتفق مع أي اضطرابات مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو مرض باركنسون. لقد أظهر بايدن مهارات حركية ممتازة".



ولم يخضع بايدن للاختبار المعرفي. وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الأطباء قرروا أن ذلك ليس ضروريا.



وخضع بايدن للفحص الطبي وسط اتهامات "بالخرف" وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، بينما يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.



وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات بايدن بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة لشتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر ترامب البالغ من العمر 77 عاما.

RT