بنك الإسكان Top Employer Jordan 2024 للعام الثاني على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل بنك الإسكان على شهادة "Top Employer Jordan2024" في الأردن، والمقدمة من منظمة Top Employers Institute، التي تكرّم المؤسسات التي تنجح في توفير أعلى معايير الجودة والتميز في بيئة العمل الداعمة والتمكينية والمهنية لجميع موظفيها.وتسلّم البنك شهادته للمرة الثانية على التوالي، ممثلاً بنائب رئيس- مدير الموارد البشرية، سوزان الشنطي، ضمن حفل الجائزة الذي أقيم مؤخراً في دبي/ الإمارات العربية المتحدة.



وبهذا التصنيف يحتفظ البنك بريادته في طليعة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي؛ حيث لا يدخر جهداً للحفاظ على تميز بيئة عمله الداخلية، ومواصلة استقطاب الكفاءات والمواهب ليضيف لفريقه المتميز والمؤهل والذي يزيد عن 3 آلاف موظفة وموظف، وتطبيق أفضل المعايير في تطوير موظفيه من خلال التدريب والتحفيز، وبما يتناسب مع استراتيجيته التشغيلية وأهدافه الداعمة للابتكار والتكامل والتنوع والشمول.



وفي تعليق لها بهذه المناسبة، أعربت الشنطي عن فخرها بحصول بنك الإسكان على شهادة Top Employer للعام الثاني على التوالي، مبينة أن ذلك يأتي انعكاس للمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي ينفذها لمنح موارده البشرية أفضل تجربة معه، بما يخدم أهدافه بخلق المزيد من القيادات الكفؤة والقادرة على رفع سوية الأداء والإنجاز، وبالتالي رفع مستوى التفوق والاستدامة، والبقاء نموذجاً يحتذى به على كل الأصعدة.



وقد حاز البنك على الشهادة بعد اجتيازه كافة متطلباتها، وبناء على نتائج التقييم الشاملة التي تضمنتها، والتي خضعت لبحث شامل في كل الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل بالتركيز على تلك المتعلقة بالموارد البشرية. ويشار إلى أن مؤسسة Top Employers Institute من المؤسسات المعتمدة عالمياً في مجال عملها، والتي تتخذ من هولندا مقراً رئيساً له؛ وكانت قد بدأت عملها في العام 1991.