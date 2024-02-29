Thursday, 29 February 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك الإسكان Top Employer Jordan 2024 للعام الثاني على التوالي

2/29/2024 2:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل بنك الإسكان على شهادة "Top Employer Jordan2024" في الأردن، والمقدمة من منظمة Top Employers Institute، التي تكرّم المؤسسات التي تنجح في توفير أعلى معايير الجودة والتميز في بيئة العمل الداعمة والتمكينية والمهنية لجميع موظفيها.
وتسلّم البنك شهادته للمرة الثانية على التوالي، ممثلاً بنائب رئيس- مدير الموارد البشرية، سوزان الشنطي، ضمن حفل الجائزة الذي أقيم مؤخراً في دبي/ الإمارات العربية المتحدة.


وبهذا التصنيف يحتفظ البنك بريادته في طليعة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي؛ حيث لا يدخر جهداً للحفاظ على تميز بيئة عمله الداخلية، ومواصلة استقطاب الكفاءات والمواهب ليضيف لفريقه المتميز والمؤهل والذي يزيد عن 3 آلاف موظفة وموظف، وتطبيق أفضل المعايير في تطوير موظفيه من خلال التدريب والتحفيز، وبما يتناسب مع استراتيجيته التشغيلية وأهدافه الداعمة للابتكار والتكامل والتنوع والشمول.


وفي تعليق لها بهذه المناسبة، أعربت الشنطي عن فخرها بحصول بنك الإسكان على شهادة Top Employer للعام الثاني على التوالي، مبينة أن ذلك يأتي انعكاس للمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي ينفذها لمنح موارده البشرية أفضل تجربة معه، بما يخدم أهدافه بخلق المزيد من القيادات الكفؤة والقادرة على رفع سوية الأداء والإنجاز، وبالتالي رفع مستوى التفوق والاستدامة، والبقاء نموذجاً يحتذى به على كل الأصعدة.


وقد حاز البنك على الشهادة بعد اجتيازه كافة متطلباتها، وبناء على نتائج التقييم الشاملة التي تضمنتها، والتي خضعت لبحث شامل في كل الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل بالتركيز على تلك المتعلقة بالموارد البشرية. ويشار إلى أن مؤسسة Top Employers Institute من المؤسسات المعتمدة عالمياً في مجال عملها، والتي تتخذ من هولندا مقراً رئيساً له؛ وكانت قد بدأت عملها في العام 1991.

MENAFN29022024000208011052ID1107915046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث