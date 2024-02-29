الاحتلال يصيب شابا ويعتقله شمال رام الله
التاريخ
2/29/2024 2:09:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا بالرصاص الحي، واعتقلته، خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح محمد حسونة (30 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي في القدم، خلال مداهمة منزله في المخيم.
MENAFN29022024000208011052ID1107915044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.