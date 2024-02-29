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الاحتلال يصيب شابا ويعتقله شمال رام الله

2/29/2024 2:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا بالرصاص الحي، واعتقلته، خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح محمد حسونة (30 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي في القدم، خلال مداهمة منزله في المخيم.


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