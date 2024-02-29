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11 إصابة بحادث سير صباح اليوم على شارع الـ 100 ما بعد جسر الماضونة

2/29/2024 2:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 11 شخصاً، صباح اليوم، إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات، على طريق الـ 100، ما بعد جسر الماضونة.
وقالت إدارة السير المركزية لـ " الوكيل الإخباري" إن الحالة الصحية للمصابين تنوعت ما بين الحسنة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن المركبة الأولى هي شاحنة، والمركبة الثانية مركبة خصوصي، والمركبة الثالثة بكب، والمركبة الرابعة باص مدرسة.


وبيّنت الإدارة أنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، أثناء القيادة من قبل سائق باص المدرسة .

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