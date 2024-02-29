11 إصابة بحادث سير صباح اليوم على شارع الـ 100 ما بعد جسر الماضونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 11 شخصاً، صباح اليوم، إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات، على طريق الـ 100، ما بعد جسر الماضونة.
وقالت إدارة السير المركزية لـ " الوكيل الإخباري" إن الحالة الصحية للمصابين تنوعت ما بين الحسنة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن المركبة الأولى هي شاحنة، والمركبة الثانية مركبة خصوصي، والمركبة الثالثة بكب، والمركبة الرابعة باص مدرسة.
وبيّنت الإدارة أنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، أثناء القيادة من قبل سائق باص المدرسة .
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