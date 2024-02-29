بيت التصدير الأردني يعقد جلسةً إعلاميةً لمناقشة الخطة السنوية لعام 2024

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) عقدت شركة بيت التصدير الأردني يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2024 وبالشراكة وبتمويل من برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي -والذي يقدم منح ومساعدة تقنية لشركة بيت التصدير ويعمل على دعم الصادرات الأردنية لترسيخ مكانتها كمزود رئيسي لخدمات التصدير في الأردن- جلسةً إعلاميةً لمناقشة الخطة السنوية لعام 2024، ولاطلاع وسائل الإعلام الأردنية على إنجازات العام السابق؛ وذلك إيماناً منها بأهمية التواصل الإعلامي كجزء أساسي من منهجية عمل بيت التصدير الجديدة والقائمة على التواصل الموسع وتعريف الشركات المستهدفة بأهمية خدمات بيت التصدير والتي تعتبر عماداً أساسياً للشركات الراغبة في التوسع في الأسواق العربية والعالمية.
وقد عقدت الجلسة الإعلامية في فندق كمبنسكي في عمان بحضور رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير معالي الدكتور وسام الربضي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي المهندس عمر القريوتي وخبراء في عمليات التصدير من شركة بيت التصدير إضافة إلى ممثلين من وسائل الإعلام الأردنية التي اطلعت على إنجازات العام السابق والخطة السنوية لبيت التصدير للعام الحالي، وعرض بعض الحقائق والأرقام التي تهم وسائل الإعلام الأردنية.
وفي سياق متصل، قال معالي الدكتور وسام الربضي، رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير الأردني: "نؤمن بأهمية التواصل الإعلامي المستمر في بيت التصدير وأهمية كل وسيلة إعلام أردنية بعكس الخدمات والإنجازات لبيت التصدير لجمهورها من القراء وذلك لرفع مستوى المعرفة لدى الجمهور الأردني عن بيت التصدير وآلية التعاون معنا وأهمية بيت التصدير كمؤسسة رائدة في مجال تطوير قطاع الصادرات الأردنية".
وأضاف المدير التنفيذي المهندس عمر القريوتي " بلغت قيمة الصادرات الكلية حتى شهر نوفمبر 2023، 8.22 مليار دينار أردني بانخفاض بنسبة 1.8% لنفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية 7.60 مليار دينار أردني بانخفاض بنسبة 1.6% لنفس الفترة من عام 2022 وأخيرا بلغت قيمة المعاد تصديره 615 مليون دينار أردني بانخفاض بنسبة 4.7% لنفس الفترة من عام 2022، أما فيما يتعلق بالميزان التجاري للمملكة الأردنية الهاشمية، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد انخفض العجز التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات الكلية للمستوردات بنسبة 9.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022؛ حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة 16 مليار و952 مليون خلال نفس الفترة. "
ومن الجدير ذكره أن بيت التصدير يسعى في خلال العام الحالي إلى زيادة نشاطاته على الساحة المحلية والعربية وذلك لتحقيق توسّع في مستوى المعرفة المتعلق بخدمات بيت التصدير للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة من الشركات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتشمل هذه الخدمات نادي بيت التصدير، وبرنامج تسريع الصادرات، وصندوق دعم وتطوير الصناعة، وتقييم الجاهزية للتصدير، والبعثات التجارية الداخلية والخارجية، ومعلومات تمويل الصادرات، ومعلومات سوق التصدير والتي توفر الدراسات السوقية والقطاعية والأسواق التي يجب استكشافها وتقييم المخاطر إضافة إلى الأدوات اللازمة لمساعدة الشركات في التصدير.
MENAFN29022024004771015760ID1107914965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.