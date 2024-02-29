إمارة رأس الخيمة تستقطب عدداً متزايداً من المستثمرين وأصحاب الثروات العالية عبر مشروع أوشيانو السكني الفاخر

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2024: أكدت شركة ذا لوكس ديفيلوبرز للتطوير العقاري التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في رأس الخيمة، حيث تواصل مبيعات مشروع أوشيانو السكني الرائد للشركة الواقع في جزيرة المرجان، استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية خارج دبي.
يتكون مشروع أوشيانو الذي تبلغ قيمته أكثر من 1.5 مليار درهم إمارتي من 206 وحدة سكنية ويمتد على 18 طابق ويضم شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم و6 شقق بنتهاوس وفيلتين حصريتين بنموذج سكاي، والتي ستتمتع بإمكانية الوصول إلى حمامات السباحة الخاصة بالإضافة إلى مناطق الترفيه الداخلية والخارجية مع إطلالات رائعة على الخليج العربي.
شهد المشروع استقطاب عدداً متزايداً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن عوائد طويلة الأجل بعد الزيادات المسجلة في سوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شهدت ارتفاع الأسعار في دبي بنسبة 48.8٪ في النصف الأول من عام 2023، وفقًا لمؤشر نايت فرانك برايم للمدن العالمية، حيث تبدأ أسعار الشقق من 2.6 مليون درهم إماراتي للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة (2,856 درهم إماراتي للقدم المربع الواحد) وتزيد إلى 21 مليون درهم إماراتي (3,264 درهم إماراتي للقدم المربع الواحد) لشقة البنتهاوس، بينما تبدأ أسعار الشقة المكونة من غرفتي نوم في مشروع أوشيانو من 4.2 مليون درهم إماراتي (2,652 قدم مربع) وتتراوح مساحتها من 1,586 قدم مربع إلى 2,392 قدم مربع، وفي المقابل تبدأ أسعار شقة أتلانتس ذا رويال ريزيدنس المكونة من غرفتي نوم بمساحة 2000 قدم مربع في نخلة جميرا من حوالي 16 مليون درهم إماراتي أو 8000 قدم مربع، مما يؤكد على العائدات المحتملة التي يمكن للمستثمرين توقع تحقيقها في سوق العقارات الفاخرة المزدهر في إمارة رأس الخيمة.
وتبدأ أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم في أوشيانو من 6.7 مليون درهم إماراتي (2856 درهماً إماراتياً للقدم المربع الواحد)، بينما تبدأ أسعار الشقق المكونة من أربع غرف نوم من 9.2 مليون درهم إماراتي (3264 درهماً إماراتياً للقدم المربع الواحد).
وبهذه المناسبة قال شوبام أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والشريك في ملكية شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:
"بفضل تصميم أوشيانو الفريد، الذي يعتبر أعجوبة معمارية حقيقية وأيقونة لجزيرة المرجان، فإن المشروع ينافس ويتفوق في كثير من الأحيان على أي مشروع آخر في السوق بدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، فقد رأينا العديد من المستثمرين يتجهون لاختيار عقاراتنا الفاخرة على العقارات المماثلة في دبي بسبب وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والعوائد المحتملة على المدى الطويل المتوقعة في سوق العقارات الفاخرة الذي ينمو ويزدهر بسرعة قياسية".
سيحتوي مشروع أوشيانو السكني، المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026، على مسبح لا متناهي من نوع إنفنيتي على طراز المنتجع يربط بين البرجين التوأمين، ومرافق لياقة بدنية متطورة تضم صالات رياضية واستوديوهات مخصصة لممارسة رياضة اليوغا، وخدمات المنتجعات الصحية (سبا) لتجديد النشاط والحيوية، حيث سيتمكن السكان المقيمين أيضًا من الوصول إلى صالة مخصصة للمدخنين والمكتبة والشاطئ الخاص ومنطقة لعب مخصصة للأطفال وصالة مخصصة للسائقين، حيث سيضم القسم المخصص للبيع بالتجزئة 12 وحدة تجزئة تقدم من خلالها أفضل وأجود خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات والترفيه.
ويتميز المشروع بمجموعة من سمات التصميم، مثل الواجهات الزجاجية الانسيابية والإطارات البسيطة، مع تدوير كل طابق على مستويات مختلفة، مما يضمن تمتع كل ساكن بإطلالة بانورامية مميزة على الخليج العربي، كما تشتمل خصائص المصمم على تشطيبات نحاسية على جميع الألواح، كما تحتوي الجدران على تجاويف مدمجة ناعمة.
ومما يزيد من جاذبية رأس الخيمة، وبشكل أكثر تحديداً جزيرة المرجان، أن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن موقع بيوت، والتي أطلقت على عام 2023 "عام التغيير" لصناعة العقارات في الإمارة، حيث سلطت الضوء على جزيرة المرجان كخيار مفضل للاستثمار العقاري، إذ ارتفع سعر القدم المربع الواحد بنسبة 4.88٪ على أساس سنوي في عام 2023. وشهدت المنطقة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 4٪ في طلب الإيجارات للمستأجرين.
وأضاف أغاروال قائلاً: "منذ إطلاق المشروع في يونيو من العام الماضي، لاحظنا زيادة بنسبة 7٪ في سعر القدم المربع، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة مع بدء بناء منتجع وين الذي يطل عليه مشروعنا ويقع بجواره الذي يقع على بعد دقيقتين فقط بالسيارة، ونتوقع أن يؤدي تطويره إلى زيادة الطلب على مشروع أوشيانو وتزايد شعبيته".
يتميز مشروع أوشيانو بالتركيز على الخصوصية، حيث يضمن التصميم الجمالي والموقع الفريد أن يتمتع العقار بخصوصية كاملة، حيث تم تصميم كل وحدة سكنية خصيصًا للالتزام بهذا المطلب، بما في ذلك جميع التراسات والشرفات، ويمتد هذا أيضًا إلى الشاطئ المنعزل والشاطئ الخاص، مما يوفر الشعور بالاسترخاء والهدوء والراحة التامة في بيئة آمنة بعيدة عن الضوضاء.
من جهته قال سيدهارتا بانيرجي، المدير التنفيذي والمالك الشريك لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز:
"بالنسبة للأفراد من ذوي الثروات العالية، فإن الخصوصية في العقارات الفاخرة تتجاوز مجرد التفضيل؛ إنه جانب أساسي من أسلوب حياتهم، حيث كان الطلب على المساحات المنعزلة الذي يقابله تصميم العقار الذي يبرز من بين التطورات الأخرى جانبًا رئيسيًا من عروضنا في مشروع أوشيانو لأن الأمر لا يتعلق فقط بالفخامة أو توفير وسائل الراحة والترفيه فحسب، بل يتعلق بإنشاء ملاذ خصوصي آمن تظل فيه الحياة الشخصية بعيدة عن أعين الجمهور".
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