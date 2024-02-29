مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء
التاريخ
2/29/2024 1:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة المرشحين ممن اجتازوا الامتحان التنافسي بنجاح، إلى مراجعة مبنى الوزارة لإجراء المقابلة الشخصية، تبعا للمواعيد المحددة أدناه.
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