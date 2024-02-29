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تقرير طبي يكشف جملة من الأمراض التي يعاني منها بايدن

2/29/2024 1:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير طبي أمس الأربعاء الأمراض أو الحالات الطبية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وحسب التقرير الطبي يعاني الرئيس جو بايدن من عدد من الأمراض، من بينها توقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، والارتجاع المعدي المريئي، والتهاب المفاصل، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".


وبحسب الوثيقة الطبية، فقد تم تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي بـ"انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم" والذي يتجلى في شكل توقف التهوية الرئوية ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة وانخفاض الأداء وتدهور الذكاء.


وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن بايدن يعاني من التهاب المفاصل الشوكي وفرط شحميات الدم والارتجاع المعدي المريئي، وهو أحد أمراض الجهاز الهضمي، والذي يتجلى عند الرئيس الأمريكي في شكل "تطهير متكرر للحلق".


وكشف التقرير الطبي أيضا أن الأعصاب القحفية (الأعصاب التي تنشأ مباشرة من الدماغ) والوظيفة الدهليزية أو الجهاز الدهليزي (جهاز إحساس يساهم في الحركة والإحساس بالتوازن) كانت طبيعية، ولم يكن هناك رعشة أو أو زرقة أو وذمة (تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم).

RT

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