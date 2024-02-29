تقرير طبي يكشف جملة من الأمراض التي يعاني منها بايدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير طبي أمس الأربعاء الأمراض أو الحالات الطبية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وحسب التقرير الطبي يعاني الرئيس جو بايدن من عدد من الأمراض، من بينها توقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، والارتجاع المعدي المريئي، والتهاب المفاصل، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".
وبحسب الوثيقة الطبية، فقد تم تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي بـ"انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم" والذي يتجلى في شكل توقف التهوية الرئوية ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة وانخفاض الأداء وتدهور الذكاء.
وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن بايدن يعاني من التهاب المفاصل الشوكي وفرط شحميات الدم والارتجاع المعدي المريئي، وهو أحد أمراض الجهاز الهضمي، والذي يتجلى عند الرئيس الأمريكي في شكل "تطهير متكرر للحلق".
وكشف التقرير الطبي أيضا أن الأعصاب القحفية (الأعصاب التي تنشأ مباشرة من الدماغ) والوظيفة الدهليزية أو الجهاز الدهليزي (جهاز إحساس يساهم في الحركة والإحساس بالتوازن) كانت طبيعية، ولم يكن هناك رعشة أو أو زرقة أو وذمة (تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم).
RT
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