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9 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

2/29/2024 1:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، التعامل مع عدد من الحوادث على طرق خارجية، نتج عنها 9 إصابات.
وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمّان، منطقة طلوع سلحوب، ونتج عن الحادث 8 إصابات، تم إسعافهم لمستشفى الأمير حسين.
وأضاف أنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة ومخالفة التتابع القريب، حيث تم رفع العوائق عن الطريق وتسيير حركة السير.
وأشار بني نصر، إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق المفرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وقال إن ارتكاب مخالفات السرعات العالية، والمسير بعكس الاتجاه، وقطع الجزر بغير الأماكن المخصصة لها قد ازدادت خلال عطل نهاية الأسبوع، داعياً السائقين إلى الالتزام بقانون السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات.













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