Thursday, 29 February 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: عدد الشهداء يتجاوز 30 ألفا

2/29/2024 1:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الخميس، بأن حصيلة عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع تجاوزت 30 ألفا.


وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إنّ عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفاً بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل أمس الأربعاء "79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ".


MENAFN29022024000208011052ID1107914879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث