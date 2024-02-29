صحة غزة: عدد الشهداء يتجاوز 30 ألفا

صحة غزة: عدد الشهداء يتجاوز 30 ألفا
التاريخ
2/29/2024 1:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الخميس، بأن حصيلة عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع تجاوزت 30 ألفا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إنّ عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفاً بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل أمس الأربعاء "79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ".
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