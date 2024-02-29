مسيرة من غلاف غزة لأهالي المحتجزين تطالب نتنياهو بصفقة فورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج العشرات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمس الأربعاء بمسيرة من غلاف غزة باتجاه القدس المحتلة، تستمر لمدة 4 أيام، وذلك لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفقة تبادل أسرى فورية.



وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حراك عائلات الأسرى الإسرائيليين للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، كما تتعرض حكومته لانتقادات خاصة بعد أن تسببت قوات الاحتلال في مقتل عدد من المحتجزين.



في الأثناء، أغلق عشرات من أهالي الأسرى الشارع قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب، وسط استمرار حراك الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل.



وكانت قد خرجت مسيرتين مماثلتين من غلاف غزة باتجاه القدس المحتلة في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين، استمرت كل واحدة منهما نحو 5 أيام.



وتستمر المفاوضات بوساطات إقليمية لإبرام صفقة تبادل جديدة ووقف إطلاق نار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.



ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يزال هناك نحو 130 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة، في حين يُعتقد أن 30 من المحتجزين لقوا حتفهم.

