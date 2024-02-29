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استشهاد شاب في بيت فوريك

2/29/2024 1:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استشهد فجر اليوم الخميس، شاب عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب بشار نهاد حنني عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس، حيث ادخل الى غرفة العمليات مباشرة، ليرتقي شهيدا.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب حنني.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز الصداقة الطبي في البلدة.

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