استشهاد شاب في بيت فوريك

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- استشهد فجر اليوم الخميس، شاب عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب بشار نهاد حنني عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس، حيث ادخل الى غرفة العمليات مباشرة، ليرتقي شهيدا.
وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب حنني.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز الصداقة الطبي في البلدة.
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