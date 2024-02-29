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قطر وفرنسا تتعهدان بتقديم 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني

2/29/2024 1:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN- تعهدت قطر وفرنسا بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني، وأطلقتا مبادرة للتعاون في جمع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكدت قطر وفرنسا في بيان مشترك أمس الأربعاء على "عمق وتنوع شراكتهما الاستراتيجية، ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع".

وشدد البلدان على "معارضتهما لشن هجوم على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)"، متعهدين بتقديم "200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني".

كما أطلق البلدان على هامش الزيارة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى باريس، مبادرة للتعاون في مجال المساعدات الإنسانية، لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن 3 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت أمس الأربعاء إلى مدينة العريش في مصر، تحمل 75 طنا من المساعدات الإنسانية، وتتضمن 10 سيارات إسعاف ومستلزمات إيواء ومواد غذائية، مقدمة من قطر وفرنسا تمهيدا لنقلها إلى غزة.

وزار أمير قطر فرنسا لمدة يومين، وهي الأولى له منذ توليه الحكم في عام 2013. وقبل الزيارة قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تهدف إلى تعميق التعاون بين فرنسا وقطر، خاصة في مجالي الدفاع والأمن.

ويأتي لقاء أمير قطر مع الرئيس الفرنسي في الوقت الذي يعمل فيه مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار تفرج بموجبه حركة "حماس" عن عدد من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.


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