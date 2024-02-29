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في اليوم الـ146 للحرب على غزة... حصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا

2/29/2024 1:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- مع وصول الحرب على قطاع غزة يومها الـ146، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 30 ألفا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تستمر قوات الاحتلال بشن غارات عنيفة على عدة مناطق في القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة -وفق الفرنسية- إن حصيلة الشهداء تجاوزت 30 ألفا بعد وصول 79 شهيدا إلى مستشفيات القطاع أمس الأربعاء.

وارتقى 25 مواطنا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة .

واكدت مصادر محلية أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة اسهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.

واكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لخان يونس جنوب القطاع، وفي عدة مناطق، وان مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء، وان هناك أعداد من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة والجيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.

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