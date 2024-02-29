في اليوم الـ146 للحرب على غزة... حصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- مع وصول الحرب على قطاع غزة يومها الـ146، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 30 ألفا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تستمر قوات الاحتلال بشن غارات عنيفة على عدة مناطق في القطاع.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة -وفق الفرنسية- إن حصيلة الشهداء تجاوزت 30 ألفا بعد وصول 79 شهيدا إلى مستشفيات القطاع أمس الأربعاء.
وارتقى 25 مواطنا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة .
واكدت مصادر محلية أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة اسهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.
واكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لخان يونس جنوب القطاع، وفي عدة مناطق، وان مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء، وان هناك أعداد من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة والجيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.
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