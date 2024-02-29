انخفاض العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

انخفاض العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية
التاريخ
2/29/2024 1:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية، اليوم الخميس.
وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على 2.043.35 دولار للأونصة.
وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 2.042.15 دولار للأونصة، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 2015.60 دولار والمقاومة على 2047.40 دولار.
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