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انخفاض العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

2/29/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية، اليوم الخميس.


وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على 2.043.35 دولار للأونصة.
وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 2.042.15 دولار للأونصة، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 2015.60 دولار والمقاومة على 2047.40 دولار.


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