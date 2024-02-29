حصيلة الحرب في غزة تتجاوز 30 ألف قتيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجاوزت حصيلة القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ حركة حماس منذ السابع من أكتوبر عتبة "الـ30 ألفاً"، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح الخميس.
وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ "عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفاً" بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس "79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ".
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