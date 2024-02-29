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حصيلة الحرب في غزة تتجاوز 30 ألف قتيل

2/29/2024 1:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوزت حصيلة القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ حركة حماس منذ السابع من أكتوبر عتبة "الـ30 ألفاً"، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ "عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفاً" بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس "79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ".


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