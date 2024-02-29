فيديو .. الفقر والجوع يجبران سكان قطاع غزة على وأكل النباتات البرية

بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الحرب المدمرة في غزة، اضطر شباب ممن فقدوا سبل كسب رزقهم إلى جمع وبيع النباتات البرية، تبدأ رحلتهم في الحقول المفتوحة كل صباح بحثا عن تلك النباتات التي لطالما تناولها الفلسطينيون كأطباق جانبية منذ أجيال، وأصبحت الآن مصدراً غذائياً رئيسياً لسكان قطاع غزة.

الظروف المعيشية في القطاع المحاصر وصلت إلى حالة مزرية وتتدهور بشكل منهجي، فيما تستمر جولة العنف الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن واحدة من كل أربع أسر على الأقل في غزة تواجه الآن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي أو ظروفا شبيهة بالمجاعة.

ويقول سكان دير البلح (وسط قطاع غزة) إن أسعار هذه النباتات، التي تنمو في البرية ولا توفر سوى القليل من التغذية، ارتفعت بشكل حاد بعد أن أصبح حصادها من قبل البائعين ممارسة شائعة. ففي الفترة التي سبقت الحرب، كانت النباتات البرية الصالحة للأكل مثل الخبيزة متاحة بشكل مجاني لأي شخص يرغب في قطفها، إلا أن الناس يضطرون الآن إلى شرائها لإطعام عائلاتهم مع نفاد المخزون الغذائي في القطاع وندرة المساعدات الإنسانية.

يعلو صوت الشاب أحمد فياض في أسواق دير البلح مناديا على بضاعته، بعدما كان طالب صيدلة في إحدى جامعات غزة قبل الحرب، فحاله كحال آلاف الشباب الذين تعطلت أحلامهم بسبب الحرب الطاحنة. يلجأ أحمد الآن إلى بيع الخبيزة في الشوارع لإعالة نفسه وعائلته بعد نزوحه مؤخراً وسط احتدام القتال في مدينة خان يونس الجنوبية.

وصف أحمد معاناة الشباب هناك قائلاً "الشخص الذي يبيع الخبيزة يريد دخلا ويريد أن يشتغل. يضطر إلى أن يبيع الخبيزة رغما عنه. لا يوجد مصدر للدخل. منذ خمسة شهور والناس في بيوتها تحاول إيجاد أي مصدر للدخل لإطعام أبنائها والوفاء بالمسؤوليات والاحتياجات الضرورية الأخرى. يريد الشخص أن يجد مصدرا لكسب الرزق فيبيع الخبيزة أو أي شيء، حتى لو كان عشبا. أنا حاليا أدرس الصيدلة في الجامعة لأصبح صيدلانيا، وأصبحت أبيع في الشوارع".

أما أبو علي الذي نزح من حي الشجاعية في مدينة غزة، فقال إن الخبيزة هي أرخص شيء في السوق وهي متوفرة. وأما المواد الغذائية الأخرى، فهي ببساطة بعيدة المنال، وأضاف: قنينة السيريج (الزيت) إذا أردنا أن نشتريها اليوم، يبلغ سعرها تقريبا 20 شيكل (5.56 دولارات أمريكية). الأكلة الجيدة ثمنها غال".

تقول منظمة الفاو إن أكثر من 46 بالمائة من الأراضي الزراعية في غزة دمرت جراء الحرب، وأن 97 بالمائة من المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري. ووفقاً لتقارير وكالة الأونروا، فإن المساعدات التي تدخل قطاع غزة توفر ما لا يزيد على ثلاثة بالمائة من احتياجات سكان القطاع.

فقبل بدء هذا الصراع الأخير، كانت تدخل غزة يوميا 500 شاحنة محملة بالإمدادات التجارية والإنسانية. أما اليوم فقد تضاءل هذا العدد إلى حوالي 98 شاحنة في المتوسط لهذا الشهر.

أما شمال وادي غزة حيث تلوح المجاعة في الأفق، فلم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم أي مساعدات منذ 23 يناير، واضطر الناس هناك إلى اللجوء إلى أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة. كما أفاد العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن قوافل المساعدات المتجهة إلى شمال غزة لا تزال تتعرض لإطلاق النار وتمنعها السلطات الإسرائيلية من الوصول.





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