إعمار تعلن عن استثمار بقيمة 96 مليار درهم لتطوير وجهتين في دبي

تعلن "إعمار العقارية"، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير معالم عقارية مميزة، اليوم عن إطلاق مشروعين جديدين مُبهِرين: "ذا هايتس كانتري كلوب" في دبي، و"غراند كلوب ريزورت"، المجاور لمشروعها الفخم "ذا أويسيس".

وتشكّل هاتان المبادرتان إضافة جديدة لسجلّ الشركة اللامع في تصميم وجهات متكاملة تعكس نمط الحياة العصري على المستوى العالمي، وتُبرز هذه المشاريع قدرة "إعمار" على إنشاء تجارب أسلوب حياة فاخرة بأعلى المعايير، وتمكّن الشركة من تعزيز موقعها استراتيجياً لإطلاق مجموعة كبيرة من الفلل والمنازل التي من المتوقّع أن ترفع من مبيعاتها وأرباحها.

يمتدّ المشروع الأول، "ذا هايتس كانتري كلوب"، على مساحة 81 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم إماراتي، وهو يَعِدُ بإعادة تعريف مفاهيم الفخامة الراقية. وقد تم تصميمه ليكون مكاناً مميزاً تتناغم فيه الراحة العصرية مع سحر الطبيعة، ليشكّل بيئة رائعة للراحة والاستجمام.

فيما يمتدّ المشروع الثاني، "غراند كلوب ريزورت"، على مساحة 60 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم إماراتي، وهو يتميّز بترف وفخامة لا مثيل لهما. ويضمّ المنتجع مرافق للصحّة والعافية من الطراز العالمي، موفّراً تجربة ضيافة فاخرة ومتميزة.

وتعليقاً على هذين المشروعين البارزين، قال محمّد العبار: "تتجاوز دبي مجرد كونها مدينة، حيث إنها بالفعل عملاق في عالم الفخامة والعقارات، ومركز سياحيّ يضجّ بالحياة. وبإطلاق "ذا هايتس كانتري كلوب" و"غراند كلوب ريزورت"، نقوم بتطوير رؤيتنا لدبي لترتقي إلى آفاق جديدة. فإعمار لا تسهم فقط في نمو دبي؛ بل تحتلّ مكانة الريادة في ابتكار وجهات حياة فريدة وحصرية بميزات لا مثيل لها تضع معايير عالمية جديدة."

وتابع قائلًا: "طموحنا جريء وواضح، ألا وهو العمل على ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة على المستوى العالمي، من خلال استخدام التقنيات الأحدث ليس فقط في فهم الاتجاهات المستقبلية، بل أيضاً في التنبؤ بها وصياغتها. وهذان المشروعان يمثلان تعبيراً قوياً عن نهجنا والتزامنا بالتميّز، ويجسّدان روعة ومستقبل الحياة الراقية."

وتتبنّى "إعمار" في تطوير كلّ من "ذا هايتس كانتري كلوب" و"غراند كلوب ريزورت"، تصاميم تتميّز بالوعي البيئي، متماشية مع التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتشكيل مساحات سكنية مستقبلية. وهاتان الوجهتان الحصريّتان لأسلوب الحياة ستجمعان بين الفخامة، والخصوصية، والاستدامة، والابتكار في التصميم، لإرساء معايير جديدة ومتطوّرة للعقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.









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