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تقرير طبي: الفحص السنوي أظهر أن بايدن في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه

2/29/2024 12:16:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد تقرير طبي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مؤهل للقيام بمهام الرئاسة" ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته، وذلك بعد إجراء الرئيس البالغ 81 عاما فحصه الطبي السنوي الأربعاء بينما يستعد لانتخابات رئيسية يُعد فيها سنّه المتقدم قضية رئيسية.

وجاءت نتائج الفحص السنوي المرتقب الذي أجرى في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن مسن و كثير النسيان.

وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن في ملخص عن تقريره أن الرئيس يظل "مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح" وتنفيذ "جميع مسؤولياته بالكامل بدون أي استثناءات أو تسهيلات".

أضاف "لم يحدد الفحص الطبي لهذا العام أي مخاوف جديدة".

وقال بايدن ممازحا بعد الفحص إن الأطباء يرون أنه يبدو "أصغر من سنه بكثير"، في وقت ينصب الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس وقدرته العقلية قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأضاف بايدن "كل شيء جيد".

وأشار أوكونور في تقريره إلى أن المشكلة الوحيدة الجديدة هذا العام هي استعانة بايدن بآله لتقليل اضطرابات النوم، إلى جانب إجراء طارئ للأسنان.

وأورد التقرير أن بايدن لا يزال يعاني مجموعة من المشكلات البسيطة، بينها سيره بشكل ثابت بسبب تآكل في عموده الفقري ومشكلة بسيطة في صمام القلب لم يطرأ عليها أي تغيير عن العام الماضي.

وأضاف أن الفحص "المطمئن" و"المفصل إلى حد كبير" لم يجد أي علامة على وجود مشاكل عصبية بما في ذلك مرض باركنسون أو جلطة دماغية.

واختتم أوكونور كلامه بالقول "الرئيس بايدن رجل في الـ81 من عمره يتمتع بصحة جيدة ونشيط وقوي، ويظل مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح".

كان بايدن الذي من المتوقع أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) في انتخابات نوفمبر قد توجه على متن مروحية إلى المركز الطبي الذي غالبا ما يقصده الرؤساء الأميركيون. وغادر بعد ساعتين ونصف تقريبا في موكب سياراته.
ويأتي الفحص الطبي الروتيني لبايدن فيما يتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس الذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية.

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