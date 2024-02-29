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خلل يعطل مضخات وقود في نيوزيلندا بسبب «29 فبراير»

2/29/2024 12:16:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت محطات وقود وشركة لخدمات المدفوعات في نيوزيلندا إن عددا من مضخات البنزين توقفت عن العمل بالبلاد يوم الخميس نتيجة خلل في برمجيات الدفع بسبب أن السنة الجارية جاءت كبيسة.

وأكدت شركات ألايد فيول وجال وزد إنرجي وبي.بي أن مضخات وقود ذاتية الخدمة تابعة لها في أنحاء نيوزيلندا لا تعمل بسبب مشكلات في نظام الدفع المستخدم. وقال جون سكوت الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفنكو، وهي مزود لحلول برمجيات الدفع، إن النظام توقف عن العمل بسبب "خلل راجع إلى السنة الكبيسة".

وقال سكوت إنه تم إيجاد حل لهذا الأمر الآن وهناك حاجة فقط لتعميمه على مضخات الوقود التي تأثرت في أنحاء البلاد.

نيوزيلندا من أوائل الدول التي يبدأ فيها اليوم الجديد نظرا لفروق التوقيت بين الدول، لذا فإن المشكلة المرتبطة بوجود يوم 29 فبراير، الذي يأتي مرةواحدة كل أربع سنوات، هذا العام ظهرت بها قبل غيرها.

وأضاف سكوت إن هذه مجرد مشكلة تتعلق بالكود الخاص بنيوزيلندا، وإنه بينما ليست هناك معلومة أكيدة لدى إنفنكو بشأن كيفية حدوث ذلك، فإنها ستحقق في الخلل خلال الأيام المقبلة.


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