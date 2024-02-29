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نيوزيلندا تصنّف حركة حماس «بأسرها» كياناً إرهابياً

2/29/2024 12:16:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضمّت نيوزيلندا الخميس إلى قائمة الدول الغربية التي تصنّف حماس بأسرها "كياناً إرهابياً"، معتبرة أنّ الهجمات التي شنّتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر قضت على أيّ إمكانية للتفريق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إنّ "المنظمة بأسرها تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية المروّعة"، معتبرة بذلك الذراعين العسكرية والسياسية كياناً إرهابياً، في خطوة تعني عملياً تجميد أصول الحركة في نيوزيلندا وحظر تقديم أي "دعم مادي" لها.

وأكد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في بيان أن "الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في أكتوبر عام 2023 كانت وحشية وقمنا بإدانتها بشكل لا لبس فيه".

وشدد لوكسون على أن التصنيف يتعلق بحماس "ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن الدعم الإنساني سيستمر.

وأضاف أن "هذا التصنيف لا يمنع نيوزيلندا من تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية المستقبلية لفائدة المدنيين في غزة".

وكانت نيوزيلندا قد صنّفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كيانا إرهابيا منذ عام 2010.

ودعت شخصيات سياسية نيوزيلندية أن يترافق تصنيف حماس على أنها منظمة "إرهابية" مع تصنيف مماثل للجيش الاسرائيلي بسبب حملة القصف التي شنها لأشهر في غزة وأسفرت عن مقتل نحو 30 ألف شخص وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ورغم أن مثل هذه الخطوة مستبعدة إلى حد بعيد، أعلنت نيوزيلندا الخميس فرض عقوبات على نحو عشرة "مستوطنين إسرائيليين متطرفين" متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية ونستون بيترز "إننا نفرض حظر سفر على عدد من الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم لأعمال عنف. هؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من السفر إلى نيوزيلندا". ولم يتم الكشف عن أسماء الأفراد علنا.


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