قلق متزايد على مدنيي غزة وحصيلة القتلى نحو 30 ألفا رغم مساعي الهدنة

تزايد القلق الدولي بسبب الظروف التي يعيشها أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة رغم الآمال بالتوصل الى هدنة محتملة تعمل عليها الدوحة والقاهرة وواشنطن بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحماس.

وقصف الجيش الإسرائيلي مجددا قطاع غزة حيث خلّفت الحرب نحو 30 ألف قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، وتهدّد السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. وتأمل الدول الوسيطة بالتوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان.

وحذّرت الأمم المتحدة من "مجاعة واسعة النطاق لا مفرّ منها تقريبا" تهدد 2,2 مليون شخص يشكّلون الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني المحاصر، لا سيما في الشمال حيث يحول الدمار الواسع والمعارك والنهب دون إيصال المساعدات الإنسانية.

وسبق للمنظمات الدولية أن حذّرت من أن المساعدات التي تدخل القطاع شحيحة جدا ولا تكفي حاجات السكان.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو أمام مجلس الأمن الدولي "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة".

خطوة واحدة من المجاعة

وتحدّث راميش راجاسينغهام باسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن تفشٍّ للمجاعة "لا يمكن تجنّبه تقريباً".

وقال "نحن في نهاية شهر فبراير، ويوجد ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ربع السكان، على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ويعاني واحد من كلّ ستة أطفال تحت سنّ الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد والهزال".

وأضاف "عمليا، يعتمد جميع سكان غزة تقريبا على المساعدات الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.

وكرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا أن اجتياح رفح لا مفرّ منه لتحقيق "نصر كامل" على حماس، مشيرا الى خطة لإجلاء المدنيين من المنطقة.

بلغ عدد الضحايا في غزة حتى الآن 29954 قتيلا، غالبيتهم العظمى مدنيّون، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة في القطاع.

في ذلك اليوم، نفّذت حماس هجوما على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

كما احتُجز نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم قُتلوا.

وليل الأربعاء، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات دارت في بلدة بيت فوريك الواقعة شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت "وفا" إنّه خلال تنفيذ الجيش الإسرائيلية عملية عسكرية في البلدة دارت مواجهات أصيب خلالها بشار حنني (25 عاماً) برصاصة في البطن نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات نابلس حيث ما لبث أن فارق الحياة.

كما نفّذ الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء عمليات في أنحاء متفرقة من الضفة ولا سيما قرب جنين والخليل وطولكرم وقلقيلية، وفقاً لوفا.

محيط من الحاجات

من جهته، قال رئيس المجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند إنه لم يسبق له أن رأى "مكانا يتعرّض لهذا القدر من القصف على مدى هذه الفترة الطويلة مع سكان محاصرين الى هذا الحد دون أي منفذ".

وشدد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" من رفح على أنّ المنظمات الإغاثية "غارقة في هذا المحيط من الحاجات".

ورفح هي النقطة الأساسية لدخول المساعدات التي تفتشها إسرائيل ولا تصل سوى بكميات محدودة جدا من مصر.

ولم تتمكن أي قافلة من الوصول إلى شمال قطاع غزة منذ 23 يناير، بحسب الأمم المتحدة التي تندد بالعرقلة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

في الأثناء، تواصل قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس

سعيا لهدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 أو 11 مارس، تتيح الافراج عن رهائن المحتجزين داخل القطاع وإدخال مزيد من المساعدات الانسانية.

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها حماس سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عاما إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتطالب حركة حماس بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار خلال مقابلة في برنامج على شبكة "إن بي سي"، إلى أنّ شهر "رمضان يقترب وهناك موافقة من الإسرائيليين على وقف العمليات خلال رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن".

ورغم المحادثات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "إننا نبذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن. وأعتقد أن الضغط العسكري سيعيد المزيد من الرهائن".

يأتي ذلك فيما طالب نحو 150 إسرائيليا بإبرام اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن، وبدأوا في مسيرة تستمر أربعة أيام من بلدة رعيم في جنوب إسرائيل إلى القدس.

إبادة

وفي إطار الحراك الدبلوماسي، زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فرنسا حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، وشدّدا على ضرورة التوصّل إلى "وقف لإطلاق النار بسرعة كبيرة".

ودعا أمير قطر إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وقال إن العالم "يشهد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني باستخدام التجويع والتهجير القسري" و"القصف الوحشي".

بدوره، اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء أن نتانياهو "ينفذ إبادة ضد النساء والأطفال" في القطاع الفلسطيني المحاصر،وأنّ "الحكومة الإسرائيلية تريد عمليا إزالة الفلسطينيين" من القطاع.

في ما يتعلق بتغطية الحرب، بعث 55 صحافيا في المملكة المتحدة رسالة مفتوحة إلى السفارتين الإسرائيلية والمصرية للمطالبة بالسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية "بحرية ومن دون قيود" إلى غزة.

ومع اقتراب رمضان الذي يحل في مارس، حثّت الولايات المتحدة إسرائيل على السماح للمصلّين من الضفة الغربية المحتلة بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد أن دعا الوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى منعهم من ذلك خلال شهر رمضان.

من جهتها، دعت حركة حماس إلى تحرك جماهيري في الأقصى مع بداية شهر رمضان.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في خطاب متلفز الأربعاء "نداء إلى أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل بأن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك زرافاتٍ ووحداناً، للصلاة فيه والاعتكاف والقيام، وأن يكسروا الحصار عنه".

ودعت الولايات المتّحدة إسرائيل إلى فتح مزيد من المعابر لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

وقالت سامنثا باور خلال زيارة إلى معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل والقطاع الفلسطيني "إننا نتحدّث مع المسؤولين الإسرائيليين حول ضرورة فتح مزيد من المعابر ومزيد من الممرّات إلى غزة حتى تتسنّى زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بشكل كبير. هذه مسألة حياة أو موت".

وفي جنوب لبنان، قُتل ليل الأربعاء شخصان في قصف إسرائيلي أتى بعد ساعات من إعلان حماس أنها أطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

كما قصفت إسرائيل مناطق قرب دمشق الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات استهدفت "مواقع تتمركز ضمنها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني في ريف دمشق... وأسفرت عن مقتل عنصرين مواليين لحزب الله من الجنسية السورية".

وفي موسكو تبدأ وفود تمثيل معظم الفصائل الفلسطينية الخميس اجتماعاً بدعوة من الحكومة الروسية يهدف إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من موسكو لتلفزيون قطر الرسمي، إنّ "الهدف المركزي الأول هو طبعاً كيفية توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة".

وأضاف أنّ "إحدى النقاط الأساسية التي سوف تناقش بالتأكيد هي موضوع حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية يمكن أن تشكّل لسدّ الطريق على مؤامرات نتانياهو في فرض تصوراته الخاصة بتكريس احتلال قطاع غزة أو إيجاد حفنة من العملاء ليعملوا تحت إشراف احتلاله".

وانضمّت نيوزيلندا الخميس إلى الدول الغربية التي تصنّف حماس بأكملها "كياناً إرهابياً"، معتبرة أنّ الهجمات التي شنّتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر قضت على أيّ إمكانية للتفريق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إنّ "المنظمة بأسرها تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية المروّعة"، معتبرة بذلك الذراعين العسكرية والسياسية كياناً إرهابياً، في خطوة تعني عملياً تجميد أصول الحركة في نيوزيلندا وحظر تقديم أي "دعم مادي" لها.

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