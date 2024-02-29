رسالة مجموعات المقاطعة في المنطقة العربية: لا مكان في الأولمبياد لمرتكبي جريمة الإبادة الجماعية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة /PNN / أرسلت مجموعات مقاطعة إسرائيل ومناهضة التطبيع معها في المنطقة العربية رسالة عاجلة طالبت من خلالها لجانها الأولمبية الوطنية بتبني المطلب الفلسطيني و. وجاء في الرسالة أنّ مطلب المجموعات يأتي في "لحظة تاريخية حرجة، تمتحن خلالها غزة ضميرنا وإنسانيتنا جميعاً"، وأنّه مع محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة المحتلة يصبح "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط عليها لوقف الإبادة واجباً قانونياً ملحاً"، وذلك حسب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأشارت الرسالة، التي تسلمت اللجان الأولمبية في مصر والأردن وتونس والكويت وقطر والمغرب والبحرين نسخاً عنها، إلى أنّ موقف اللجان الأولمبية العربية المرجوّ سيكون متسقاً مع موقف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الذي طالب الـ"فيفا" واتحادات كرة القدم بـ"عزل اتحاد كرة القدم الإسرائيليّ عن أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم"، ومع "روح وفحوى قراراتمنظمة التعاون الإسلامي والقمة العربية، وعملاً بالمواثيق الدولية - ومنها اتفاقية مناهضة الأبارتهايد في الألعاب الرياضية، والتي تنص على أن 'تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي دولة تمارس الأبارتهايد من الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية'".

كما سلطت الرسالة الضوء على الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها الرياضيون الفلسطينيون والقطاع الرياضي الفلسطيني، الآن، بينما يشنّ العدوّ الإسرائيليّ حربه الإبادية على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وعلى نفاق وازدواجية المعايير التي تتبعها الأجسام الرياضية الدولية - المهيمن عليها من قوىً غربية استعمارية - التي سارعت "لفرض العقوبات على روسيا بعد بدء غزوها لأوكرانيا، [مع استمرارها في] التذرع بحجة "الحياد السياسي" لعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها ردع إجرام وحرب إسرائيل الإبادية".

وقد ختمت المجموعات رسالتها مذكرة اللجان الأولمبية العربية "بالدور الفعال الذي لعبته العديد من لجان العالم الجنوبيّ الأولمبية، بما يشمل العربية، في إسقاط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا" مشيرة إلى أنّ "تحرّك اللجان الأولمبية في الجنوب العالميّ للضغط على اللجنة الأولمبية الدولية، وصولاً إلى التلويح بمقاطعتها [..]، [كان] أحد أهم العوامل التي أدت إلى حظر نظام الأبارتهايد من الألعاب الأولمبية والمحافل الدولية الرياضية".

من ناحيتها قالت حملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها ال BDS انها ستستمر

في الضغط حتى تعطيل الطريق إلى أولمبياد باريس ما لم تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية الموقف الأخلاقيّ والقانونيّ اللازم لإجبار إسرائيل على إنهاء انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدوليّ، بالذات جريمتيّ الأبارتهايد والإبادة الجماعية

جدير بالذكر أنّ أكثر من 300 نادٍ رياضيّ فلسطينيّ ومعهم مؤسسات أهلية فلسطينية قد طالبوا اللجنة الأولمبية الدولية بمنع نظام الاستعمار الاستيطاني من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستعقد في باريس في تموز/يوليو 2024 ، ودعوا اللجان الأولمبية في الوطن العربي والجنوب العالمي والدول الصديقة لتبني مطلبهم.

مع تصاعد فظاعة جريمة العدوّ الإسرائيليّ في قطاع غزة ومخططه لتنفيذ نكبة فلسطينية ثانية وذلك بتهجير سكان قطاع غزة قسراً، عقب تدمير كافة مقومات حياتهم اليومية وتجويعهم وتعطيشهم على مدار أشهر، تسقط كلّ الحجج الواهية التي وظّفتها الأجسام الرياضية الدولية على مدار عقود لحماية إسرائيل من أية محاسبة. إنّ ادعاء الحياد أمام هذه الجرائم ما هو إلا تواطؤ فيها ومساهمة في استمرارها.



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