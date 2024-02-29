استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمالي الضفة
التاريخ
2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكان الاحتلال واصل أمس الأربعاء اقتحاماته في مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وفي بلدة جلبون شرقي جنين، وقرية الولجة غرب بيت لحم.
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