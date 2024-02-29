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استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمالي الضفة

2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شمالي الضفة الغربية المحتلة.


وكان الاحتلال واصل أمس الأربعاء اقتحاماته في مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وفي بلدة جلبون شرقي جنين، وقرية الولجة غرب بيت لحم.


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