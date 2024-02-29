مظاهرة مؤيدة لفلسطين بنيويورك لـ24 ساعة متواصلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ أنصار فلسطين في ولاية نيويورك احتجاجا متواصلا لمدة 24 ساعة للمطالبة بإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف فوري لإطلاق النار.
وتجمع ناشطون أميركيون في حديقة بلدية ولاية نيويورك، وأعلنوا أنهم سيواصلون حراكهم إلى أن يتم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
وخلال المظاهرة الاحتجاجية التي ستستمر 24 ساعة، حاول المتحدثون إيصال أصواتهم إلى إريك آدامز عمدة نيويورك وأعضاء مجلس البلدية، ودعوا الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل.
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