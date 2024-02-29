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مظاهرة مؤيدة لفلسطين بنيويورك لـ24 ساعة متواصلة

2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ أنصار فلسطين في ولاية نيويورك احتجاجا متواصلا لمدة 24 ساعة للمطالبة بإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف فوري لإطلاق النار.


وتجمع ناشطون أميركيون في حديقة بلدية ولاية نيويورك، وأعلنوا أنهم سيواصلون حراكهم إلى أن يتم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.


وخلال المظاهرة الاحتجاجية التي ستستمر 24 ساعة، حاول المتحدثون إيصال أصواتهم إلى إريك آدامز عمدة نيويورك وأعضاء مجلس البلدية، ودعوا الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل.


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