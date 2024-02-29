شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شخصان في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان مساء الأربعاء، في وقت أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ انطلاقا من جنوب لبنان.



وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرا جنوبي لبنان.



كما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "الطيران الحربي المعادي أغار على ثلاث دفعات على بلدتي صديقين وكفرا، مما أدى إلى سقوط شهيدين من بلدة كفرا، إضافة إلى 14 إصابة حتى الساعة بين جروح وحالات اختناق".

