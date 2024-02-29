شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شخصان في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان مساء الأربعاء، في وقت أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ انطلاقا من جنوب لبنان.
وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرا جنوبي لبنان.
كما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "الطيران الحربي المعادي أغار على ثلاث دفعات على بلدتي صديقين وكفرا، مما أدى إلى سقوط شهيدين من بلدة كفرا، إضافة إلى 14 إصابة حتى الساعة بين جروح وحالات اختناق".
MENAFN29022024000208011052ID1107914710
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.