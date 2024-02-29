البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

وبحسب الإصدار (09) للعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 3 آذار 2027. وأشار الإصدار إلى أن تاريخ التسوية في 3 آذار 2024 المقبل.

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