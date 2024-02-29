Thursday, 29 February 2024 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.


وبحسب الإصدار (09) للعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 3 آذار 2027.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ التسوية في 3 آذار 2024 المقبل.

MENAFN29022024000208011052ID1107914709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث