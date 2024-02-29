البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار
التاريخ
2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (09) للعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 3 آذار 2027.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ التسوية في 3 آذار 2024 المقبل.
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