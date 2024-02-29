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بيتكوين تتخطى عتبة 60 ألف دولار

2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجاوزت قيمة عملة بيتكوين عتبة 60 ألف دولار يوم أمس الأربعاء، فيما تقترب من أعلى المستويات التي سجلتها على الإطلاق مع مواصلة ارتفاعها منذ الموافقة على نوع جديد من الاستثمار مرتبط بهذه العملة الرقمية.
وتم تداول عملة بيتكوين بحوالي 60301 دولار ما ساهم في اقترابها من أعلى المستويات التي سجلتها على الإطلاق.
وساهم ترقب ترخيص منتج استثماري جديد مرتبط بعملة بيتكوين في الأشهر الأخيرة في ارتفاع الأسعار التي تراجعت إلى حد كبير نهاية عام 2022 بعد إفلاس العديد من الشركات العملاقة في قطاع العملات الرقمية.













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