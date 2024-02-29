السير تكشف سبب الازدحام المروري بين الدوار الرابع والخامس في عمّان
التاريخ
2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن تعطل حافلة في شارع زهران بالعاصمة عمّان، وتحديداً ما بعد الدوار الخامس، للسير المتجه نحو الدوار الرابع، سبّب حدوث ازدحام مروري، صباح اليوم.
وبيّنت الإدارة، أنه تم رفع المركبة المتعطلة، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.
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