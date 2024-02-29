Thursday, 29 February 2024 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير تكشف سبب الازدحام المروري بين الدوار الرابع والخامس في عمّان

2/29/2024 12:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن تعطل حافلة في شارع زهران بالعاصمة عمّان، وتحديداً ما بعد الدوار الخامس، للسير المتجه نحو الدوار الرابع، سبّب حدوث ازدحام مروري، صباح اليوم.
وبيّنت الإدارة، أنه تم رفع المركبة المتعطلة، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.













MENAFN29022024000208011052ID1107914704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث