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مدعوون للامتحان التنافسي بعدة تخصصات - اسماء

2/29/2024 12:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت مؤسسات ووزارات الأسماء التالية لحضور الامتحان التنافسي في عدة تخصصات كما أعلنت عن وظائف شاغرة .





























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