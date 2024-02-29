مدعوون للامتحان التنافسي بعدة تخصصات - اسماء
التاريخ
2/29/2024 12:08:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت مؤسسات ووزارات الأسماء التالية لحضور الامتحان التنافسي في عدة تخصصات كما أعلنت عن وظائف شاغرة .
MENAFN29022024000208011052ID1107914703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.