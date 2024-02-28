البرلمان الاوروبي يدعو الاتحاد الاوروبي الى تحديد مصالحه في العالم والدفاع عنها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 2 (كونا) -- دعا اعضاء من البرلمان الاوروبي خلال الجلسة العامة المنعقدة في ستراسبورغ بفرنسا الاتحاد الاوروبي الى التركيز على التحالفات الاستراتيجية ضمن السياسة الخارجية والأمن والدفاع.
وحذر البرلمان الأوروبي في تقريرين تم اعتمادهما الأربعاء من أن "الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا أثارت سلسلة من الصدمات في الاقتصاد العالمي وزادت من الضغوط الكبيرة المزعزعة للاستقرار على دول غرب البلقان والشراكة الشرقية".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة دان البرلمان "الرد غير المتناسب للجيش الإسرائيلي والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى المدنيين على نطاق غير مسبوق" مجددا الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار حتى يمكن تقديم المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على "إصلاح سياسة الجوار وتسريع عملية التوسع مع تعزيز الإصلاحات المؤسسية وإصلاحات صنع القرار بما في ذلك خريطة طريق للعمل المستقبلي بحلول صيف عام 2024".
كما دعا النواب الاتحاد الأوروبي الى تحسين قدرته على الاستجابة واستباق الأزمات العالمي وطالبوا كذلك بزيادة المساعدات المالية والعسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وتسريعها.
وشددوا على أن "النصر العسكري لأوكرانيا واندماج البلاد المستقبلي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي ضروريان لضمان أمن أوروبا واستقرارها وسلامها المستدام".
وتمت الموافقة على التقريرين بأغلبية 350 صوتا مقابل 91 صوتا وامتناع 96 عن التصويت. (النهاية)
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