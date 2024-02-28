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البرلمان الاوروبي يدعو الاتحاد الاوروبي الى تحديد مصالحه في العالم والدفاع عنها

2/28/2024 11:34:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 2 (كونا) -- دعا اعضاء من البرلمان الاوروبي خلال الجلسة العامة المنعقدة في ستراسبورغ بفرنسا الاتحاد الاوروبي الى التركيز على التحالفات الاستراتيجية ضمن السياسة الخارجية والأمن والدفاع.
وحذر البرلمان الأوروبي في تقريرين تم اعتمادهما الأربعاء من أن "الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا أثارت سلسلة من الصدمات في الاقتصاد العالمي وزادت من الضغوط الكبيرة المزعزعة للاستقرار على دول غرب البلقان والشراكة الشرقية".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة دان البرلمان "الرد غير المتناسب للجيش الإسرائيلي والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى المدنيين على نطاق غير مسبوق" مجددا الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار حتى يمكن تقديم المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على "إصلاح سياسة الجوار وتسريع عملية التوسع مع تعزيز الإصلاحات المؤسسية وإصلاحات صنع القرار بما في ذلك خريطة طريق للعمل المستقبلي بحلول صيف عام 2024".
كما دعا النواب الاتحاد الأوروبي الى تحسين قدرته على الاستجابة واستباق الأزمات العالمي وطالبوا كذلك بزيادة المساعدات المالية والعسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وتسريعها.
وشددوا على أن "النصر العسكري لأوكرانيا واندماج البلاد المستقبلي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي ضروريان لضمان أمن أوروبا واستقرارها وسلامها المستدام".
وتمت الموافقة على التقريرين بأغلبية 350 صوتا مقابل 91 صوتا وامتناع 96 عن التصويت. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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