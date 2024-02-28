البيت الأبيض: التوصل إلى هدنة في غزة أولوية بالنسبة للرئيس بايدن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن إدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر وإطلاق سراح الرهائن يمثل أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين إن "بايدن وفريقه يعملون منذ بعض الوقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتوصل إلى وقف لإطلاق نار (مؤقت) يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إعادة الرهائن إلى ديارهم بما في ذلك الرهائن الأمريكيون".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان بايدن أنه متفائل بالتوصل إلى هدنة في غزة بحلول الإثنين المقبل فيما يحاول المفاوضون منذ أسابيع التوصل إلى هدنة بمساعدة الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين.
وأشارت المتحدثة الى أن "الفلسطينيين الأبرياء يعانون بالفعل في غزة ونحن نفهم ذلك كما يدرك الرئيس ذلك ولهذا السبب ظل يعمل مرة أخرى على مدار الساعة للحصول على تلك المساعدات الإنسانية بالغة الأهمية".
وأدت حرب الكيان المحتل على قطاع غزة إلى استشهاد نحو 30 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر الماضي بحسب وزارة الصحة المحلية في غزة. (النهاية)
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