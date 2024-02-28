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البيت الأبيض: التوصل إلى هدنة في غزة أولوية بالنسبة للرئيس بايدن

2/28/2024 11:34:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن إدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر وإطلاق سراح الرهائن يمثل أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين إن "بايدن وفريقه يعملون منذ بعض الوقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتوصل إلى وقف لإطلاق نار (مؤقت) يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إعادة الرهائن إلى ديارهم بما في ذلك الرهائن الأمريكيون".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان بايدن أنه متفائل بالتوصل إلى هدنة في غزة بحلول الإثنين المقبل فيما يحاول المفاوضون منذ أسابيع التوصل إلى هدنة بمساعدة الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين.
وأشارت المتحدثة الى أن "الفلسطينيين الأبرياء يعانون بالفعل في غزة ونحن نفهم ذلك كما يدرك الرئيس ذلك ولهذا السبب ظل يعمل مرة أخرى على مدار الساعة للحصول على تلك المساعدات الإنسانية بالغة الأهمية".
وأدت حرب الكيان المحتل على قطاع غزة إلى استشهاد نحو 30 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر الماضي بحسب وزارة الصحة المحلية في غزة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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