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فرق (تشيلسي) و(ليفربول) و(مانشستر يونايتد) و(ولفرهامبتون) تتأهل الى ربع نهائي كأس انجلترا

2/28/2024 11:34:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 2 (كونا) -- تأهلت فرق (تشيلسي) و(ليفربول) و(وولفرهامبتون) و(مانشستر يوناتيد) إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزها بلقاءات المرحلة الخامسة التي أقيمت اليوم الاربعاء.
وفاز (تشيلسي) بثلاثة اهداف مقابل هدفين على ضيفه (ليدز يونايتد) في حين تغلب (وولفرهامبتون) امام جمهوره على (برايتون) بهدف نظيف وبنفس النتيجة فاز (مانشستر يونايتد) على (نوتنغهام فورست) بينما فاز (ليفربول) على ضيفه (ساوثهامبتون) بثلاثية دون رد.
وسيواجه (ليفربول) في ربع النهائي (مانشستر يونايتد) على ملعب (اولد ترافورد) بينما يواجه (وولفرهامبتون) نادي (كوفنتري) من دوري الدرجة الاولى كما سيستقبل (تشيلسي) متصدر دوري الدرجة الاولى (ليستر سيتي) على ملعب (ستامفورد بريدج).
وسيواجه (نيوكاسل يونايتد) المتوج بالكأس في الموسم الماضي (مانشستر سيتي) علما ان الاول فاز بمباراته امس الثلاثاء بضربات الترجيح على حساب (بلاكبيرن روفرز) وفي حين أن الثاني فاز بسداسية مقابل هدفين امام (لوتون تاون) بينما تغلب (ليستر سيتي) على (بورنموث) بهدف نظيف.
ولم يحدد الاتحاد الإنجليزي بعد تواريخ اجراء مباريات الربع النهائي. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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