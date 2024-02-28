قادة الكونغرس الأمريكي يتوصلون الى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية وتجنب إغلاقها جزئيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- توصل قادة الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية من شأنه ضمان تجنب إغلاق جزئي حكومي يطال بعض الوكالات الفيدرالية بحلول منتصف ليل بعد غد.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فققد أنهى كبار المشرعين المفاوضات بشأن مشاريع قوانين الزراعة وإدارة الغذاء والدواء والطاقة والمياه والإنشاءات العسكرية والنقل والبيئة الداخلية والتجارة والعدالة والعلوم مع تحديد موعد نهائي لكل هذه القوانين في 8 مارس القادم.
ويأمل المشرعون بإصدار نص الاتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع وسداد فواتير الإنفاق الأسبوع المقبل وتمويل تلك الوكالات حتى سبتمبر المقبل وهو الشهر الأخير في السنة المالية الحالية.
أما بقية الإجراءات المالية لعام 2024 بما في ذلك مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والتي من شأنها تمويل وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعمل والصحة والتعليم فستحصل على موعد نهائي جديد في 22 مارس.
وسيكون التفاوض على الشريحة الثانية من مشاريع قوانين الإنفاق قبل ذلك الموعد النهائي بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى قدرة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من قادة الكونغرس على العمل معا لتمويل الحكومة بالكامل بعد مرور خمسة أشهر بالفعل من السنة المالية.
وتبعد الصفقة خطر إغلاق الحكومة في الوقت الذي يستعد الرئيس جو بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي المقرر في 7 مارس القادم.
كما أنها تعتبر حصيلة أسابيع من المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى السجال المكثف حول مختلف جوانب السياسة الأمريكية.
ولا يزال لدى المجلسين يومان فقط لتمرير الاتفاق قبل موعد بدء الإغلاق الجزئي للحكومة يوم السبت. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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