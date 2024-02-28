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قادة الكونغرس الأمريكي يتوصلون الى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية وتجنب إغلاقها جزئيا

2/28/2024 11:34:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- توصل قادة الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية من شأنه ضمان تجنب إغلاق جزئي حكومي يطال بعض الوكالات الفيدرالية بحلول منتصف ليل بعد غد.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فققد أنهى كبار المشرعين المفاوضات بشأن مشاريع قوانين الزراعة وإدارة الغذاء والدواء والطاقة والمياه والإنشاءات العسكرية والنقل والبيئة الداخلية والتجارة والعدالة والعلوم مع تحديد موعد نهائي لكل هذه القوانين في 8 مارس القادم.
ويأمل المشرعون بإصدار نص الاتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع وسداد فواتير الإنفاق الأسبوع المقبل وتمويل تلك الوكالات حتى سبتمبر المقبل وهو الشهر الأخير في السنة المالية الحالية.
أما بقية الإجراءات المالية لعام 2024 بما في ذلك مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والتي من شأنها تمويل وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعمل والصحة والتعليم فستحصل على موعد نهائي جديد في 22 مارس.
وسيكون التفاوض على الشريحة الثانية من مشاريع قوانين الإنفاق قبل ذلك الموعد النهائي بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى قدرة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من قادة الكونغرس على العمل معا لتمويل الحكومة بالكامل بعد مرور خمسة أشهر بالفعل من السنة المالية.
وتبعد الصفقة خطر إغلاق الحكومة في الوقت الذي يستعد الرئيس جو بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي المقرر في 7 مارس القادم.
كما أنها تعتبر حصيلة أسابيع من المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى السجال المكثف حول مختلف جوانب السياسة الأمريكية.
ولا يزال لدى المجلسين يومان فقط لتمرير الاتفاق قبل موعد بدء الإغلاق الجزئي للحكومة يوم السبت. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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