Thursday, 29 February 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مندوبية الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف تحتفل بالأعياد الوطنية

2/28/2024 11:34:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 28 - 2 (كونا) -- أقامت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى اليوم الأربعاء حفل استقبال بمناسبة ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني ال63 والذكرى ال33 للتحرير.
وتقدم المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة بأسمى التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وللقيادة السياسية وللأخوات والإخوة من أبناء الشعب الكويتي الكريم داعيا المولى ان يرزقهم الامن والأمان والطمأنينة والازدهار.
وشهد الاحتفال الوطني مشاركة كبيرة من ممثلي السلك الديبلوماسي والمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة وعدد من الوزراء الذين شاركوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ولفيف من الشخصيات السياسية السويسرية والعربية والعالمية. (النهاية)

ا م خ / ر ج



MENAFN28022024000071011013ID1107914615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث