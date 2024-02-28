مندوبية الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف تحتفل بالأعياد الوطنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 28 - 2 (كونا) -- أقامت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى اليوم الأربعاء حفل استقبال بمناسبة ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني ال63 والذكرى ال33 للتحرير.
وتقدم المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة بأسمى التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وللقيادة السياسية وللأخوات والإخوة من أبناء الشعب الكويتي الكريم داعيا المولى ان يرزقهم الامن والأمان والطمأنينة والازدهار.
وشهد الاحتفال الوطني مشاركة كبيرة من ممثلي السلك الديبلوماسي والمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة وعدد من الوزراء الذين شاركوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ولفيف من الشخصيات السياسية السويسرية والعربية والعالمية. (النهاية)
ا م خ / ر ج
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