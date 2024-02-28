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منسقة الشؤون الإنسانية في هايتي: الوضع في البلاد يتحول من سيء إلى أسوأ

2/28/2024 11:34:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 2 (كونا) -- اعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في هايتي أولريكا ريتشاردسون اليوم الأربعاء أن الوضع في البلاد يتحول من سيء للغاية إلى أسوأ محذرة من ارتفاع حاد في عنف العصابات والقتل والاغتصاب خارج نطاق القانون.
وقالت ريتشاردسون في إحاطة للصحفيين بمدينة نيويورك "شهدنا زيادة حادة في العنف خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 ولسوء الحظ بدأ عام 2024 باتجاه مأساوي للغاية حيث أصبح شهر يناير الماضي الأكثر عنفا منذ عامين".
وبينت أن النساء يتعرضن لأشكال وحشية وخطيرة للغاية من العنف الجنسي مشيرة إلى حدوث زيادة بنسبة 50 بالمئة في الانتهاكات الجنسية من عام 2022 الى عام 2023.
وأشارت المنسقة الأممية إلى زيادة حادة في عدد "الأشخاص الذين فروا من منازلهم حيث اضطروا إلى التخلي عن ممتلكاتهم والنوم في الشوارع أو في ضيافة المجتمعات المحلية التي تعاني أصلا من شح الموارد".
وذكرت ريتشاردسون أن عدد النازحين في هايتي يبلغ حاليا 314 ألف نازح وهو رقم كبير مقارنة بعدد السكان الذي يتراوح من 11 إلى 12 مليون نسمة.
ونبهت إلى أن نحو 40 بالمئة من الهايتيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ولا يحصل 45 بالمئة منهم على مياه الشرب النظيفة علاوة على أن من بين 5ر5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في هايتي هناك 3 ملايين من الأطفال.
وحول خطة الاستجابة الإنسانية لهايتي لعام 2024 أوضحت ريتشاردسون أن الخطة التي تم إطلاقها أمس الثلاثاء تسعى إلى جمع 674 مليون دولار بهدف الوصول بالمساعدات الإنسانية إلى نحو 6ر3 مليون شخص أي أكثر بنسبة 12 بالمئة عن عام 2023. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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