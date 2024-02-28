منسقة الشؤون الإنسانية في هايتي: الوضع في البلاد يتحول من سيء إلى أسوأ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 2 (كونا) -- اعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في هايتي أولريكا ريتشاردسون اليوم الأربعاء أن الوضع في البلاد يتحول من سيء للغاية إلى أسوأ محذرة من ارتفاع حاد في عنف العصابات والقتل والاغتصاب خارج نطاق القانون.
وقالت ريتشاردسون في إحاطة للصحفيين بمدينة نيويورك "شهدنا زيادة حادة في العنف خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 ولسوء الحظ بدأ عام 2024 باتجاه مأساوي للغاية حيث أصبح شهر يناير الماضي الأكثر عنفا منذ عامين".
وبينت أن النساء يتعرضن لأشكال وحشية وخطيرة للغاية من العنف الجنسي مشيرة إلى حدوث زيادة بنسبة 50 بالمئة في الانتهاكات الجنسية من عام 2022 الى عام 2023.
وأشارت المنسقة الأممية إلى زيادة حادة في عدد "الأشخاص الذين فروا من منازلهم حيث اضطروا إلى التخلي عن ممتلكاتهم والنوم في الشوارع أو في ضيافة المجتمعات المحلية التي تعاني أصلا من شح الموارد".
وذكرت ريتشاردسون أن عدد النازحين في هايتي يبلغ حاليا 314 ألف نازح وهو رقم كبير مقارنة بعدد السكان الذي يتراوح من 11 إلى 12 مليون نسمة.
ونبهت إلى أن نحو 40 بالمئة من الهايتيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ولا يحصل 45 بالمئة منهم على مياه الشرب النظيفة علاوة على أن من بين 5ر5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في هايتي هناك 3 ملايين من الأطفال.
وحول خطة الاستجابة الإنسانية لهايتي لعام 2024 أوضحت ريتشاردسون أن الخطة التي تم إطلاقها أمس الثلاثاء تسعى إلى جمع 674 مليون دولار بهدف الوصول بالمساعدات الإنسانية إلى نحو 6ر3 مليون شخص أي أكثر بنسبة 12 بالمئة عن عام 2023. (النهاية)
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