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تقرير طبي رسمي يؤكد أن الرئيس الأمريكي مؤهل لممارسة مهامه

2/28/2024 11:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- أكد كيفين أوكونور وهو طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس "مؤهل" للقيام بمهامه وذلك في ظل جدل مستمر حول صحة بايدن بسبب تقدمه في السن وسعيه للحصول على ولاية رئاسية ثانية سيكون عند نهايتها في عمر 86 سنة.
وقال الطبيب في مذكرة تضمنت نتائج الفحص الجسدي السنوي لبايدن "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي لهذا العام عن أي مخاوف جديدة وبالتالي يظل مؤهلا للقيام بالواجب وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات".
وأجرى بايدن في وقت سابق من اليوم الفحص الطبي السنوي في مركز (والتر ريد) الطبي العسكري القريب من العاصمة واشنطن علما أن هذا الفحص يغطي "صحة الرئيس ولياقته البدنية الحالية".
وأضافت مذكرة الطبيب أوكونور وهو طبيب عسكري "كما هو الحال في السنوات السابقة فقد قمت بإجراء مراجعة شاملة للتاريخ الطبي للرئيس بايدن وأجريت فحصا جسديا مفصلا وحصل هذا الفحص الطبي مرة أخرى على استشارة متخصصة من العديد من مستشارينا الرئاسيين المتخصصين من مركز والتر الطبي العسكري الوطني".
وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير عن أن 20 طبيبا شاركوا في إجراء الفحص الطبي للرئيس مشيرة إلى أنهم لا يرون أن بايدن بحاجة إلى فحص القدرات العقلية.
وشكلت مسألة القدرات العقلية للرئيس موضوع جدل سياسي وإعلامي في الولايات المتحدة بعد التقرير الأخير لوزارة العدل حول قضية احتفاظ بايدن بوثائق تحتوي أسرار الدولة في منزله.
وتضمن التقرير الصادر مطلع الشهر الجاري إشارات إلى ضعف في الذاكرة لدى بايدن منبها إلى أنه لم يتذكر تاريخ وفاة ابنه.
ورد بايدن بالتأكيد على أن ذاكرته "بخير" لكن خلطه المتكرر بين أسماء الأشخاص في مداخلاته العلنية يزيد من الجدل حول ذاكرته.
وبحسب طبيب الرئيس فقد شمل الفحص الذي أجري له الأعصاب والبصر والنوم والعظام فيما قام الأطباء بمراجعة تقريره للتأكد من دقته وقد تم إثراء الاستنتاجات بشكل أكبر من خلال المناقشات مع العديد من الأساتذة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن. (النهاية) ع س ج / ر ج

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