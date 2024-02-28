تقرير طبي رسمي يؤكد أن الرئيس الأمريكي مؤهل لممارسة مهامه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- أكد كيفين أوكونور وهو طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس "مؤهل" للقيام بمهامه وذلك في ظل جدل مستمر حول صحة بايدن بسبب تقدمه في السن وسعيه للحصول على ولاية رئاسية ثانية سيكون عند نهايتها في عمر 86 سنة.
وقال الطبيب في مذكرة تضمنت نتائج الفحص الجسدي السنوي لبايدن "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي لهذا العام عن أي مخاوف جديدة وبالتالي يظل مؤهلا للقيام بالواجب وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات".
وأجرى بايدن في وقت سابق من اليوم الفحص الطبي السنوي في مركز (والتر ريد) الطبي العسكري القريب من العاصمة واشنطن علما أن هذا الفحص يغطي "صحة الرئيس ولياقته البدنية الحالية".
وأضافت مذكرة الطبيب أوكونور وهو طبيب عسكري "كما هو الحال في السنوات السابقة فقد قمت بإجراء مراجعة شاملة للتاريخ الطبي للرئيس بايدن وأجريت فحصا جسديا مفصلا وحصل هذا الفحص الطبي مرة أخرى على استشارة متخصصة من العديد من مستشارينا الرئاسيين المتخصصين من مركز والتر الطبي العسكري الوطني".
وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير عن أن 20 طبيبا شاركوا في إجراء الفحص الطبي للرئيس مشيرة إلى أنهم لا يرون أن بايدن بحاجة إلى فحص القدرات العقلية.
وشكلت مسألة القدرات العقلية للرئيس موضوع جدل سياسي وإعلامي في الولايات المتحدة بعد التقرير الأخير لوزارة العدل حول قضية احتفاظ بايدن بوثائق تحتوي أسرار الدولة في منزله.
وتضمن التقرير الصادر مطلع الشهر الجاري إشارات إلى ضعف في الذاكرة لدى بايدن منبها إلى أنه لم يتذكر تاريخ وفاة ابنه.
ورد بايدن بالتأكيد على أن ذاكرته "بخير" لكن خلطه المتكرر بين أسماء الأشخاص في مداخلاته العلنية يزيد من الجدل حول ذاكرته.
وبحسب طبيب الرئيس فقد شمل الفحص الذي أجري له الأعصاب والبصر والنوم والعظام فيما قام الأطباء بمراجعة تقريره للتأكد من دقته وقد تم إثراء الاستنتاجات بشكل أكبر من خلال المناقشات مع العديد من الأساتذة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن. (النهاية) ع س ج / ر ج
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