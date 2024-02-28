منظمات بريطانية تتعهد بمواصلة تنظيم المظاهرات حتى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 2 (كونا) -- تعهد تحالف من منظمات حقوقية وانسانية بريطانية اليوم الاربعاء بمواصلة تنظيم المظاهرات المنددة بعدوان الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة.
واكد المتحدث باسم منظمة (اصدقاء الأقصى) شاميول جوردر في تصريح صحفي داخل البرلمان ان المسيرات والمظاهرات وكل ما يرتبط بها من نشاطات مستمرة لغاية تحقيق وقف فوري ودائم لاطلاق النار في غزة.
وأوضح جوردر ان نشطاء السلام سيواصلون نفس المساعي بالضغط على النواب والاحتجاج خارج البرلمان وفي كل مكان معتبرا ان هذه الحركات نابعة من صميم الديمقراطية وهدفها تقريب الديمقراطية من الناس.
من جانبه قال مدير منظمة (حملة التضامن مع فلسطين) بان جمال إنه لن تتم اعادة النظر في جدوى تنظيم هذه المظاهرات ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.
وندد جمال في هذا الصدد بما وصفها الحملات المغرضة على التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من جانب جماعات الضغط الاسرائيلية معتبرا أنها محاولة مفضوحة لتشتيت انتباه الرأي العام العالمي عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة ضد حقوق الفلسطينيين.
وشارك في المؤتمر الصحفي الذي نظمه النائب العمالي بمجلس العموم جون ماكدونال ممثلون عن ست منظمات متحالفة في تنظيم التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وتم تنظيم المؤتمر الصحفي ردا على تساؤل وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفيرلي عن جدوى التظاهرات وان كانت تضيف شيئا للمطالب الدولية بوقف القتال في غزة.
وقال كليفيرلي لاحدى الصحف البريطانية في وقت سابق اليوم انه حقيقة لا يفهم ماذا تريد ان تحققه هذه المظاهرات المستمرة مضيفا "لقد عبروا عن مواقفهم بوضوح ونحن نعلم ان الكثير من البريطانيين يشاركونهم الرأي".
وتشهد العاصمة لندن وعدة مدن بريطانية مظاهرات أسبوعية كبيرة يجري تنظيمها منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عقب هجوم (طوفان الأقصى) في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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