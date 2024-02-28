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منظمات بريطانية تتعهد بمواصلة تنظيم المظاهرات حتى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

2/28/2024 11:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 2 (كونا) -- تعهد تحالف من منظمات حقوقية وانسانية بريطانية اليوم الاربعاء بمواصلة تنظيم المظاهرات المنددة بعدوان الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة.
واكد المتحدث باسم منظمة (اصدقاء الأقصى) شاميول جوردر في تصريح صحفي داخل البرلمان ان المسيرات والمظاهرات وكل ما يرتبط بها من نشاطات مستمرة لغاية تحقيق وقف فوري ودائم لاطلاق النار في غزة.
وأوضح جوردر ان نشطاء السلام سيواصلون نفس المساعي بالضغط على النواب والاحتجاج خارج البرلمان وفي كل مكان معتبرا ان هذه الحركات نابعة من صميم الديمقراطية وهدفها تقريب الديمقراطية من الناس.
من جانبه قال مدير منظمة (حملة التضامن مع فلسطين) بان جمال إنه لن تتم اعادة النظر في جدوى تنظيم هذه المظاهرات ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.
وندد جمال في هذا الصدد بما وصفها الحملات المغرضة على التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من جانب جماعات الضغط الاسرائيلية معتبرا أنها محاولة مفضوحة لتشتيت انتباه الرأي العام العالمي عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة ضد حقوق الفلسطينيين.
وشارك في المؤتمر الصحفي الذي نظمه النائب العمالي بمجلس العموم جون ماكدونال ممثلون عن ست منظمات متحالفة في تنظيم التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وتم تنظيم المؤتمر الصحفي ردا على تساؤل وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفيرلي عن جدوى التظاهرات وان كانت تضيف شيئا للمطالب الدولية بوقف القتال في غزة.
وقال كليفيرلي لاحدى الصحف البريطانية في وقت سابق اليوم انه حقيقة لا يفهم ماذا تريد ان تحققه هذه المظاهرات المستمرة مضيفا "لقد عبروا عن مواقفهم بوضوح ونحن نعلم ان الكثير من البريطانيين يشاركونهم الرأي".
وتشهد العاصمة لندن وعدة مدن بريطانية مظاهرات أسبوعية كبيرة يجري تنظيمها منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عقب هجوم (طوفان الأقصى) في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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